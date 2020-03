Flavio Briatore con Elisabetta Gregoraci a San Moritz: torna l’amore?

Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sono stati una coppia affiatata e molto unita: l’amore non può essere reciso con la semplice firma di un documento di divorzio e forse, com’è stato per Stefano e Belen, anche per Flavio ed Elisabetta c’è speranza per una nuova storia d’amore.

Si sono lasciati perché i contrasti erano tanti e la vita di coppia stava diventando difficile da sostenere, tuttavia Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno mai smesso di avere rapporti stabili e sereni per il bene di Nathan Falco, il bambino che dopo la separazione della famiglia vive con il padre.

Elisabetta e Flavio hanno quindi cercato di mantenere una relazione civile e formale, soprattutto dal momento in cui Elisabetta ha cominciato una nuova relazione.

Le cose però nel corso del tempo sono tornate ad avere una piega romantica: in più di un’occasione è sembrato che fosse scoppiato di nuovo l’amore ma poi non ci sono mai state dichiarazioni ufficiali da parte dei due.

Di recente sembra però che la coppia abbia fatto qualche passo in più verso l’uscire di nuovo allo scoperto, e galeotta è stata una vacanza a Saint Moritz.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: ritorno di fiamma sulla neve

Le vacanze a Saint Moritz avrebbero potuto essere l’ennesima occasione in cui Elisabetta e Flavio si sarebbero trovati l’uno al fianco dell’altra per trascorrere del tempo insieme a Nathan.

Diversamente da come ci si aspettava, però, l’incontro tra i due ex coniugi non è stato affatto formale: al contrario, dopo aver raggiunto Nathan e Flavio nella nota località sciistica, Elisabetta è rimasta con loro per qualche giorno, condividendo quindi gran parte della vacanza con il proprio bambino e l’ex marito.

Secondo i testimoni che hanno raccontato alcune indiscrezioni al settimanale Chi, tra Flavio ed Elisabetta ci sarebbero stati addirittura dei momenti di tensione che si sarebbero poi appianati grazie alla buona volontà di entrambi.

È chiaro che i due vogliano continuare a impegnarsi per veder continuare serenamente la vita familiare di Nathan Falco, ma è anche vero che, se l’unico motivo fosse questo, si stanno impegnando davvero troppo dal momento del divorzio.

Una presenza costante

Non troppo tempo fa, appena prima di San Valentino, Elisabetta Gregoraci ha compiuto gli anni: al suo compleanno Flavio ha partecipato con grande naturalezza, occupando lo stesso posto d’onore che ha sempre occupato nella vita della sua ex moglie.

Proprio la presenza costante – e ingombrante sotto molti aspetti – di Flavio Briatore nella vita di Elisabetta Gregoraci ha sempre messo in soggezione gli uomini che si sono avvicinati alla modella dopo di lui.

È stata la stessa Elisabetta a spiegarlo ai giornali in più di un’occasione, ammettendo che questo ha reso estremamente difficili le sue relazioni successive alla fine del matrimonio.

Oggi, dopo essersi inutilmente dibattuta per sottrarsi alla rete dell’amore, Elisabetta sembra ormai prossima a capitolare e a tornare nuovamente sotto l’ala di Briatore, forse.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 24 Dic 2019 alle ore 10:20 PST

Del resto, i due sono anche vicini di casa, dal momento che Elisabetta ha deciso di prendere in affitto una casa nel Principato di Monaco (dove abitano attualmente Nathan e suo padre) proprio per rimanere il più possibile vicino al bambino e minimizzare gli effetti della separazione.

