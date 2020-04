GF Vip | Patrick Pugliese ha stuzzicato sul suo profilo Instagram la coppia formata da Serena Enardu e Pago

Patrick Pugliese è colui che detiene il record assoluto di partecipazioni al GF Vip. Lo storico concorrente viene puntualmente contattato dagli autori del reality show di canale 5 in quanto ha tutte le caratteristiche che il pubblico del piccolo schermo ama in un personaggio televisivo.

Patrick è ironico, sincero e schietto. Non le manda di certo a dire. Per questo motivo, infatti, non ha stupito di come nelle scorse ore abbia lanciato l’ennesima frecciatina alla coppia formata da Serena Enardu e Pago. Che cosa ha detto?

Lo storico concorrente, che non molto tempo fa aveva attaccato la coppia, ha sottolineato come lui a differenza di altri personaggi si sia concentrato a divertirsi nella casa più spiata d’Italia piuttosto che pensare alle dinamiche amorose della propria vita.

Patrick ha criticato Serena e Pago dopo il GF Vip, la coppia almeno per il momento ha preferito non replicare.

Patrick Pugliese contro Serena e Pago dopo il GF Vip | Zequila lo provoca

Patrick Pugliese non ha mai fatto mistero, in più di un’occasione, di non apprezzare la coppia del Grande Fratello Vip. Spesso e volentieri, infatti, lo storico concorrente ci è andato giù pesante, etichettando Serena come una manipolatrice e Pacifico come uno zerbino pronto a tutto per il volere della sua compagna.

La coppia spesso ha preferito non cedere di fronte alle provocazioni, rispondendo soltanto di rado alle critiche ricevute. Discorso completamente diverso, invece, per Antonio Zequila. I due, infatti, sono ai ferri corti.

Antonio Zequila è tornato ad attaccare Patrick Pugliese dopo il GF Vip per il suo aspetto fisico. Lo storico concorrente ha risposto per le rime, ma l’attore è tornato a parlare di lui durante un recente post su Instagram.

“Per stendere un velo pietoso come hai detto tu” ha esordito Er Mutanda. “Bisogna averne la stoffa” ha proseguito. “Riprovaci la quarta volta!” ha concluso l’attore, facendo riferimento alle svariate partecipazioni di Patrick nel reality show più famoso del piccolo schermo.

Patrick, almeno per il momento, ha preferito non replicare in quanto ha più volte chiarito che preferisce far restare l’attore nell’ombra visto che il pubblico si è espresso al televoto con un povero 8% a suo favore.

Intanto, nonostante le numerose critiche ricevute dallo storico concorrente. Serena e Pago dopo il GF Vip continuano a viversi il loro amore, che sembra uscirne rafforzato da questo periodo di quarantena. La coppia ha anche espresso tutto il proprio sostegno ad Antonella Elia che purtroppo non è riuscita ad aggiudicarsi il montepremi finale.