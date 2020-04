GF Vip | Andrea Denver e Patrick Pugliese, durante il corso di una diretta su Instagram, hanno raccontato ai propri fan dei retroscena riguardanti il cast di Alfonso Signorini

Andrea Denver e Patrick Pugliese è la strana coppia che il pubblico del GF Vip non si aspettava di vedere sul piccolo schermo. Invece i due, seppur molto diversi, hanno particolarmente legato durante il corso della loro avventura nella casa più spiata d’Italia.

Nelle scorse ore, infatti, il duo ha deciso di intrattenere i fan della rete rivelando alcuni retroscena su scene mai trasmesse in tv durante la loro permanenza nella casa, raccontando retroscena sui concorrenti di Alfonso Signorini. Che cosa hanno raccontato?

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Adriana Volpe racconta l’ultima telefonata con suo suocero

Molti scherzi ideati ai danni dei loro compagni non sono stati mandati in onda dalla regia, ma niente paura. Patrick e Andrea, quest’ultimo di recente è stato elogiato da Adriana Volpe, li hanno raccontati di loro pugno. Qualche esempio di ciò che è accaduto?

I due hanno numerose volte turbato il sonno di Valeria Marini, andandola a disturbare con l’aspirapolvere, ma non solo. Una volta hanno fatto credere ad Asia Valente che lo Chef Cracco li avrebbe invitati ad uno ad uno a cena, gratis, nei suoi ristoranti stellati.

Patrick e Andrea Denver hanno raccontato scene mai andate in onda al GF Vip, divertendo il loro pubblico sul web.

Andrea Denver e Patrick Pugliese raccontano degli scherzi al GF Vip

Gli scherzi di Andrea Denver e Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip non sono di certo finito qui. I due hanno anche rivelato cos’altro hanno combinato ai danni dei concorrenti di Alfonso Signorini ed anche di una strana sparizione riguardante il bel modello.

Il due comico ha anche organizzato un terribile scherzo ai danni di Aristide Malnati, mentre quest’ultimo era in bagno. L’unico luogo in cui i concorrenti non vengono ripresi dall’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Sossio Aruta spiazza Ursula Bennardo | La promessa pubblica

Il contenuto dello scherzo non è stato purtroppo rivelato. Anche se sarebbe bello un giorno, magari durante uno speciale dedicato al programma, rivedere tutti questi momenti che i due hanno raccontato, confermando che Sossio Aruta non era di certo l’unico a fare scherzi nella casa.

Andrea Denver dopo il GF Vip, durante il corso della diretta, si è anche lamentato di una strana sparizione che lo riguarda. Sparizione di cui Patrick Pugliese, che di recente ha stuzzicato Pago e Serena, sembra non saperne niente. Che cosa riguarda?

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto dopo il GF Vip ammette: “E’ stato scioccante”

Andrea è entrato al Grande Fratello Vip portando con sé ben 20 paia di slip neri. Peccato che durante il corso di quest’avventura televisiva se ne sia ritrovato con soltanto 5.

“Non so che fine abbiano fatto, davvero” ha raccontato stranito e al tempo stesso divertito il modello. “Ma non li ho più trovati” ha concluso di fronte a Patrick Pugliese. Che ci sia forse il suo zampino?

Andrea Denver e Patrick Pugliese al GF Vip, che quest’ultimo ha avuto anche un botta e risposta con Zequila, sono riusciti a creare un bellissimo rapporto d’amicizia.