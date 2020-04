Le fragole sono il simbolo della primavera. La loro stagionalità va da aprile a giugno, anche se negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e delle importazioni dai paesi stranieri, si trovano già da febbraio.

Le fragole sono frutti stagionali tipici della primavera. Dolci e succosi ma anche ricche di vitamina C, acido folico e minerali, le fragole hanno un basso contenuto di calorie, quindi udite udite, non fanno ingrassare. Contengono licopene quindi fanno bene alla pelle contrastandone l’invecchiamento.

Le fragole si prestano a numerosi usi, non solo possono essere utilizzate nelle ricette dolci ma sono declinabili anche nei primi o nelle insalate sposandosi perfettamente anche con il salato. La loro massima espressione si ha però con i dessert. Numerosi sono i dolci che si possono realizzare a base del gustoso frutto. Scopriamo insieme le gustose ricette nella selezione che abbiamo realizzato.

5 ricette di dessert a base di fragole

Essendo le fragole il frutto di stagione vogliamo riproporvi alcune delle ricette di CheDonna che hanno riscosso maggiore successo fra le nostre lettrici.

Di seguito troverete quelle più gustose e semplici da fare durante questi giorni di reclusione a casa così da poter sbizzarrirvi in cucina.

1) Tiramisù alle fragole

Iniziamo da un classico il tiramisù ma nella versione fresca e primaverile alle fragole sostituite al caffè (clicca qui per consultare la video-ricetta)

2) Crostata alle fragole senza un minuto di cottura

Proseguiamo con un’altra ricetta veloce e gustosissima da fare che non necessita del forno. Adatta anche alle principianti in cucina (clicca qui per consultare la ricetta)

3) Tacos dolci alle fragole

Ed ecco un’altra ricetta molto semplice e deliziosa a base di fragole e panna montata che può essere personalizzata anche con altri tipi di frutta (clicca qui per consultare la ricetta)

4) Torta all’acqua con le fragole

Una torta leggerissima e delicata. La torta all’acqua con le fragole vi stupirà per la sua delicatezza. Provate a realizzarla con questa video-ricetta (clicca qui per consultare la ricetta)

5) Mousse di fragole vegana

E infine una ricetta dedicata alle amanti del vegan, priva di grassi animali, zucchero e glutine ma a base di squisite fragole (clicca qui per consultare la video-ricetta)

di Cristina Biondi