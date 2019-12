La vitamina C è molto utile per la pelle, in quanto previene i segni dell’invecchiamento e le macchie cutanee. Scopriamo i suoi benefici.

La vitamina C è molto importante per il nostro organismo, si trova in diversi alimenti, ed è una grande alleata della nostra pelle.

Infatti aiuta a prevenire i segni dell’invecchiamento, le macchie antiestetiche sul viso e dona luminosità. Non beneficia solo la nostra pelle, in quanto aiuta a prevenire raffreddore e influenza, aiuta a rafforzare il sistema immunitari, in quanto è un potete antiossidante.

Grazie a ciò, la vitamina C contribuisce a mantenere la pelle elastica e giovane, va a stimolare la produzione di collagene ed il rinnovo cellulare.

Vitamina C sulla pelle: a cosa serve

La vitamina C, conosciuta come l’acido ascorbico, è di fondamentale importanza per la produzione di collagene, che mantiene la pelle compatta ed elastica e non solo la protegge dall’azione dannosa dei radicali liberi.

Con il passare degli anni la pelle invecchia e i livelli di vitamina C tendono a diminuire, perciò è necessario poterla applicare sulla pelle direttamente.

Ecco i benefici di questa vitamina:

antiossidante : in quanto va ad agire contro gli effetti dannosi dei radicali liberi;

: in quanto va ad agire contro gli effetti dannosi dei radicali liberi; migliora la compattezza della cute : questo perchè stimola la produzione di collagene;

: questo perchè stimola la produzione di collagene; attenua il rossore e l’uniformità della pelle;

e l’uniformità della pelle; effetto illuminante ;

; idrata il viso : dopo l’applicazione dei prodotti contenenti la vitamina C la pelle risulterà liscia e vellutata;

: dopo l’applicazione dei prodotti contenenti la vitamina C la pelle risulterà liscia e vellutata; protegge la pelle dai danni causati dall’esposizione al sole, dal fumo e dall’inquinamento;

migliora le concentrazioni di elastina : così da rendere la pelle più elastica;

: così da rendere la pelle più elastica; protegge la pelle dallo stress ossidativo;

riduce la comparsa di occhiaie

lenisce le scottature solari.

La vitamina C in definitiva grazie all’azione antiossidante, ha i seguenti effetti:

schiarenti

rassodanti

leviganti

nutrienti

Le donne che sono soggetti a imperfezioni o desiderano una carnagione luminosa, possono utilizzare tutti i giorni, prodotti con la vitamina C .

Con l’avanzare dell’età la pelle del viso, tende a cambiare il colorito, in quanto diventa più spento e poco uniforme. Tutto ciò dipende sia da fattori naturali che ambientali, la vitamina C è utile proprio a ridurre le macchie dell’età, in quanto ha un azione schiarente.

La vitamina C inoltre aiuta a bloccare le reazioni biochimiche, che sono la causa del colorito spento e irregolare.

I prodotti cosmetici che contengono la vitamina C, che ritroviamo in commercio, devono contenere una percentuale che oscilla dal 5% al 20%. Se lo scopo deve essere un prodotto schiarente la soglia minima si alza al 10%.

Quali sono i prodotti da utilizzare

La vitamina C è una molecola termolabile, il che significa che è molto instabile con la l’alta temperatura e non solo anche con l’acqua e i raggi del sole.

Quindi nella preparazione dei prodotti cosmetici la vitamina C deve essere stabilizzata, utilizzando altre vitamine, come la vitamina A ed E, antiossidanti e tè verde.

Il consiglio per avere una pelle idratata ed elastica è applicare un prodotto cosmetico con vitamina C almeno una volta al giorno.

Applicatelo la mattina se volete illuminare la cute, invece se volete sfruttare l’azione riparatrice e antiossidante, lo fate di sera, magari prima di applicare la crema o la maschera viso.

Se siete nella stagione estiva, invece applicate sopra anche una crema con fattore di protezione solare, se volete un effetto più duraturo acquistate i sieri e i booster.

La maggior parte dei prodotti di cosmesi, contenenti la vitamina C si trovano in contenitori scuri così lo proteggono dai raggi solari. Si possono conservare in frigo in modo da proteggerli da calore, se il prodotto dovesse risultare scuro, significa che si è ossidato e che quindi è inutile utilizzarlo.

Assumere la vitamina C con gli alimenti

Oltre ai prodotti di cosmesi che contengono la vitamina C, benefica per la nostra pelle,questa può essere assunta con l’alimentazione, in quanto il nostro corpo non è in grado di sintetizzarla.

La vitamina C è molto utile per il nostro organismo, in quanto aiuta ad assorbire i sali minerali come il calcio, il ferro e l’acido folico.

Ecco gli alimenti da inserire nella vostra dieta: