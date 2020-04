Non fanno solo bene al nostro umore, ma fanno bene anche al fisico, la dieta con le fragole è perfetta per perdere chili e non perdere il buonumore

Primavera, comincia la stagione delle fragole. Ricche di vitamina C, con grandi proprietà antiossidanti, sono il frutto ideale per le donne che portano avanti una gravidanza. Ma più in generale contengono soltanto 35 calorie ogni 100 grammi puliti di prodotto. Ecco perché la dieta con le fragole è altamente consigliata

Per questo diversi studi hanno dimostrato da tempo i vantaggi di un’alimentazione (anche) a base di fragole. In particolare lo studio di una università americana, la Cornell University di New York, ha dimostrato l’efficacia degli antiossidanti presenti nell’estratto di fragola. Sono in grado di frenare la crescita delle cellule che provocano il carcinoma al fegato.

Ma al di là delle sue preziose caratteristiche per difendere il corpo dagli attacchi esterni, la fragola funziona anche per perdere peso. La dieta con le fragole vede questo frutto protagonista a tavola in tantissimi modi: al mattino, sotto forma di marmellata o confettura, ma anche durante il resto della giornata.

La regola fondamentale è quelle di mangiarle al naturale, senza aggiungere zucchero o altri dolcificanti. Questo perché oltre ad accrescere il numero delle calorie, blocca gli antiossidanti contenuti nel frutto e quindi va ad incidere sulla linea. Al contrario, una sana dieta delle fragole è in grado di farci perdere almeno 3 kg al mese. Inoltre le fragole hanno un alto potere antinfiammatorio e depurativo. In più possono essere mangiate senza problemi anche dai diabetici, perché lo zucchero al loro interno viene eliminato facilmente dall’organismo.

Dieta con le fragole, il menù è molto ampio

Ecco il menù settimanale per una corretta dieta con le fragole.

LUNEDÌ

Colazione: thè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragole

Spuntino: 150 g di fragole

Pranzo: 60 g di orecchiette condite con pomodoro e basilico, 80 g di prosciutto crudo senza grasso

Merenda: 150 g di fragole

Cena: due uova alla coque, piselli, una fetta di pane

MARTEDÌ

Colazione: thè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragole

Spuntino: 150 g di fragole

Pranzo: passato di verdure condito con olio e parmigiano, un uovo sodo

Merenda: 150 g di fragole

Cena: arrosto di vitella, cicoria lessa condita con olio e limone

MERCOLEDÌ

Colazione: thè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragole

Spuntino: 150 g di fragole

Pranzo: 60 g di riso basmati con zucchine, 60 g di bresaola

Merenda: 150 g di fragole

Cena: un trancio di salmone al vapore, broccoli romani al vapore

GIOVEDÌ

Colazione: thè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragole

Spuntino: 150 g di fragole

Pranzo: pasta e lenticchie (60 g di pasta), 150 g di fragole

Merenda: 150 g di fragole

Cena: petto di tacchino, insalata con due patate lesse e fagiolini

VENERDÌ

Colazione: thè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragole

Spuntino: 150 g di fragole

Pranzo: 60 g di pasta al pesto, 80 g di bresaola, insalata mista.

Merenda: 150 g di fragole

Cena: orata al forno in crosta di patate, cicoria lessa condita con olio e limone

Dieta delle fragole : il fine settimana

SABATO

Colazione: thè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragole

Spuntino: 150 g di fragole

Pranzo: 60 g di pasta con pomodoro e basilico, un uovo sodo, un piattino di spinaci lessi e conditi con olio e limone

Merenda: 150 g di fragole

Cena: petto di pollo alla piastra con bieta lessa condita con olio e limone

DOMENICA

Colazione: thè con limone, due fette biscottate integrali con marmellata di fragole

Spuntino: 150 g di fragole

Pranzo: zuppa di legumi, insalata mista

Merenda: 150 g di fragole

Cena: sogliola al vapore, cime di rapa al vapore condite con olio e limone