Uomini e Donne | Mario Serpa ha stroncato il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, invitando i fan del Trono Classico ad aprire gli occhi

Mario Serpa ha ricoperto il ruolo di opinionista al Trono Classico di Uomini e Donne, dopo essere stato uno dei corteggiatori di spicco al trono gay, per qualche tempo. Da qual momento, Mario è rimasto nel cuore del pubblico del piccolo schermo che ama la sua schiettezza e spontaneità.

Per questo motivo, non stupisce che l’ex opinionista abbia commentato il recente ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Mario ha invitato il pubblico ad aprire gli occhi, in quanto non sarebbe tutto oro ciò che luccica.

“Quando capirete che vi prendono per il cul* sarà troppo tardi” ha esordito Mario Serpa contro Giulia De Lellis e Andrea Damante. “Credete che il paparazzo si trovasse lì per caso?” ha proseguito l’ex opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne sui suoi profili social. “Le corna stanno bene su tutto. Certo, se sono consenzienti entrambi!” ha scritto. “Altrimenti l’altro è una merd*” ha concluso.

Mario Serpa | Lo scomodo retroscena su Uomini e Donne

Mario Serpa, oltre ad aver insinuato che Giulia De Lellis e Andrea Damante abbiano organizzato la paparazzata pubblicata dal settimanale (anche se l’esperta di tendenze ha smentito il tutto), ha anche svelato un curioso retroscena sul Trono Classico di Uomini e Donne. Che cosa ha rivelato?

In molti lo hanno accusato di essere stato una presenza irrilevante all’interno del programma, in quanto non esprimeva nessuna opinione o concetto in merito a quanto accadeva in studio. Mario Serpa ha rivelato di essere stato tagliato fuori da Uomini e Donne, in quanto i suoi interventi in puntata sarebbero stati ritenuti scomodi durante le registrazioni.

La produzione del programma, già Gianni Sperti qualche mese fa aveva scelto di querelarlo, almeno per il momento non ha replicato di fronte a questa nuova dichiarazione dell’ex opinionista del Trono Classico. Così come nemmeno Giulia De Lellis e il suo fidanzato Andrea Damante.

Mario Serpa, tra l’altro, ne ha davvero per tutti, visto che di recente ha deciso di intraprendere azioni legali contro alcune sue fan che lo hanno duramente criticato per aver lanciato delle frecciatine al suo ex Claudio Sona.