Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono messi d’accordo con i paparazzi per le foto su Chi? L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta tutta la verità

Soltanto ieri il settimanale Chi ha pubblicato in anteprima le foto che immortalavano il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e il bel dj veronese Andrea Damante.

Il popolo della rete, forse abituato ormai ai finti scoop, non ha visto di buon occhio le foto che ritraggono gli ex protagonisti di Uomini e Donne, insinuando che la coppia in realtà si fosse messa d’accordo con i paparazzi per vendere l’esclusiva alla rivista diretta da Alfonso Signorini.

L’esperta di tendenze ha finalmente rotto il silenzio, facendo chiarezza sulla vicenda e smentendo categoricamente di aver venduto l’esclusiva del suo ritorno di fiamma con l’ex tronista.

Giulia De Lellis ha commentato la paparazzata con Andrea Damante, spiazzando tutti i loro fan.

Giulia De Lellis commenta la paparazzata con Andrea Damante

Ma partiamo dal principio, Giulia De Lellis, che avrebbe consegnato un due di picche ad Andrea Iannone che le avrebbe chiesto di ritornare insieme, ha risposto ad una fan che sul suo profilo Intagram l’accusava di essersi venduta l’esclusiva del suo ritorno con Andrea Damante. La risposta dell’esperta di tendenze non è tardata ad arrivare.

“Partendo dal presupposto che non faccio parte di tutti quei personaggi che scelgono di vendersi al pubblico” ha esordito l’ex fidanzata di Andrea Iannone. “Ma anche se fossi così disperata da arrivare a questo punto, secondo te non mi sarei data almeno un’aggiustatina prima?” ha proseguito. “Ti prego, sembro un cess* in quelle foto!” ha concluso, facendo riferimento alle foto pubblicate dal settimanale Chi.

Visualizza questo post su Instagram sometimes sweet…🧡 #adv Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 31 Mar 2020 alle ore 9:51 PDT

Il commento di Giulia De Lellis sulle foto con Andrea Damante ha rapidamente fatto il giro del web. L’esperta di tendenze, con la sua solita ironia e spontaneità, ha centrato il punto della situazione. Non mandandole di certo a dire, anche se si tratta dei suoi fedeli ammiratori.