Giulia De Lellis | Andrea Iannone sul suo profilo Instagram sembrerebbe aver lanciato una frecciatina all’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne

Giulia De Lellis, come ormai noto, ha interrotto la sua relazione con Andrea Iannone e sembrerebbe essere tornata con il suo storico ex fidanzato Andrea Damante.

La notizia non è ancora stata confermata dai diretti interessati, ma i fan di Uomini e Donne hanno scovato sul web numerosi indizi che proverebbero il ritorno di fiamma. La notizia ovviamente non è che abbia fatto impazzire il pilota che, rispondendo ad una domanda di una fan, ha rivelato che la sua donna ideale non deve essere una bugiarda. La risposta, come prevedibile, è subito stata interpretata dalle fan dell’esperta di tendenza come una chiara provocazione alla loro beniamina, ma vediamo che cosa ha detto nello specifico Iannone.

“Come deve essere la mia donna ideale? Beh è piuttosto semplice” ha presupposto il pilota. “Odio le bugiarde, le ipocrite e quelle irriconoscenti” ha concluso.

Andrea Iannone ha lanciato una frecciata a Giulia De Lellis o il suo era un pensiero generico? Il pubblico del web è convinto sia la prima opzione, visto che non si è limitato ad elencare le caratteristiche che lo colpiscono in una donna.

Andrea Iannone determinato dopo Giulia De Lellis: “Sogno una famiglia”

Andrea Iannone, tra l’altro la sua relazione con Giulia De Lellis non è finita per Damante, nonostante le sue ultime storie non siano proseguite come sperato, non perde la fiducia nell’amore e confessa a tutti i suoi fan di voler costruire un giorno una famiglia. E’ quello, oltre che brillare nello sport, il suo obiettivo.

“Sicuramente supererò tante sfide, ma tra gli obiettivi che oggi mi sono posto è quello di avere una famiglia tutta mia” ha confidato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, che di recente ha rivelato di aver rivoluzionato tutta la sua vita. “Work in progress, come si è soliti dire. Gli sforzi di oggi sono i risultati di domani!” ha concluso Andrea Iannone.

Visualizza questo post su Instagram I’VE GOT SOMETHING TO PROVE… #maniac #ai29 Un post condiviso da Andrea Iannone (@andreaiannone) in data: 30 Mar 2020 alle ore 10:26 PDT

I suoi fan, a differenza di quanto si possa pensare, sono contenti della rottura con Giulia. In quanto, è possibile leggere tra i commenti sotto ai suoi post su Instagram, non si sarebbe perso nulla. Sicuramente, al di là di tutto, questa relazione sarà stata sicuramente importante per Giulia De Lellis e Andrea Iannone.