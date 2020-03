U&D | Ufficializzato il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Damante

Si vociferava da settimane il possibile ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante e ora, il settimanale “Chi”, ha dato conferma al chiacchiericcio circa il riavvicinamento della coppia più amata di U&D



La storia di Andrea Damante e Giulia De Lellis è stata una delle più seguite e apprezzate dal pubblico di U&D. I due, che si sono conosciuti nel format ideato e condotto da Maria De Filippi, hanno vissuto una meravigliosa storia d’amore, durata quasi due anni, interrottasi poi, a causa di un tradimento da parte di lui. I fan della coppia, però, nonostante entrambi abbiano avuto altre relazioni dopo la fine del loro amore, non hanno mai smesso di credere che prima o poi, un ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea ci sarebbe stato. E infatti sono stati accontentati.

Il settimanale “Chi” ha divulgato le foto dei “damellis” mentre erano intenti a fare la spesa per affrontare al meglio questa epidemia da Coronavirus. Tuttavia, se da un lato c’è stato un sospiro di sollievo per chi anelava di rivederli insieme, dall’altro non sono mancate le polemiche da parte di chi, sapendo che l’ex tronista di U&D si trovava a Verona all’inizio di questa epidemia, ha ipotizzato che per scendere a Pomezia, Andrea avrebbe potuto trasgredire alle indicazioni fornite dal Governo in merito alle misure di sicurezza. Dal canto suo, anche Andrea Iannone sembra aver voluto mandare qualche frecciatina alla sua ex, nel gioco “domanda e risposta” su Instagram

Un amore tormentato quello di Giulia e Andrea, che però non ha smesso di far sognare i nostalgici della coppia che ora, possono dirsi felici della svolta che ha preso la faccenda.

Gina D’Antonio