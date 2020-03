Andrea Iannone | “Se l’amore non è arrivato non era il momento giusto”

Andrea Iannone | “Se l’amore non è arrivato non era il momento...

Andrea Iannone ha parlato dell’amore (e della sua assenza) rispondendo alle molte domande che gli sono arrivate via social nelle ultime ore. E naturalmente, non sono mancate le frecciatine a Giulia De Lellis.

Andrea Iannone e Giulia De Lellis sembravano una coppia perfetta, perfettamente in sintonia sui social e fuori. Eppure, come gli amici della coppia hanno avuto modo di scoprire prima dei loro follower, da diverso tempo l’amore si era incrinato.

A scatenare la crisi sarebbero state motivazioni di diverso tipo, come ad esempio lo stress provocato dal risultato positivo di Andrea Iannone ai test antidoping e, come se non bastasse, il rapporto social che Giulia e le sue bimbe avevano cominciato a instaurare nei confronti di Iannone.

Secondo alcune voci, infatti, Iannone cominciava a non sopportare più l’idea di essere diventato famoso tra le ragazze italiane esclusivamente per la sua bellezza e per la relazione con Giulia De Lellis. Inoltre non tollerava più bene i continui confronti con Andrea Damante, lo stesso Damante che è improvvisamente spuntato di nuovo nella vita di Giulia non appena la storia con Andrea si è conclusa. Coincidenze? Non tutti ci credono.

Proprio in merito a Giulia e alla sua decisione di sparire sul più bello Andrea Iannone ha dimostrato di avere molto da dire (e da non dire).

Andrea Iannone e l’amore “mancato” con Giulia De Lellis

Il passaggio da motociclista a filosofo non è semplicissimo, ma pare che Andrea Iannone sia riuscito a compierlo nel giro di pochissime settimane, complice la grande delusione che ha provato per l’improvvisa fine della storia con Giulia.

Alle recenti domande dei follower, il campione ha risposto con toni molti generali, con discorsi che dimostrano quanto abbia riflettuto sull’intera vicenda.

“Il segreto è non accontentarsi, trovare la persona giusta con la quale condividere tutto. Non è facile e spesso non è per sempre”.

Evidentemente Giulia non era “la persona giusta” ma, nonostante questo, Andrea non ha alcuna intenzione di gettare fango sul passato (e chiaramente preferirebbe che anche i suoi follower non lo facessero): “L’importante è non avere rimpianti e conservare il rispetto per ciò che è stato. Di sicuro l’amore vero arriva al momento giusto e, se non è arrivato, non era il momento giusto”.

Attualmente sia il pilota sia la ex gieffina stanno trascorrendo la quarantena con le famiglie ed entrambi affermano di essere perfettamente sereni.

“Ho tutto ciò di cui ho bisogno” ha detto Andrea, che ha aggiunto: “Al momento sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mette nella condizione di capire il nostro valore e la nostra forza”.

Prima della separazione dalla De Lellis, Andrea e Giulia convivevano nella villa di Lugano di Andrea, dove Giulia si era trasferita la scorsa estate.

Si trattava del secondo trasloco in una manciata di mesi per l’influencer romana, e anche del secondo trasloco per amore. Giulia, infatti, aveva lasciato la sua famiglia nel Lazio per trasferirsi a Verona con Damante. Dopo la fine della storia con il DJ aveva deciso di rimanere nella città di Giulietta sistemandosi in un nuovo appartamento.

Nel giro di qualche mese, come ha detto lei stessa, ha preso la decisione di cambiare di nuovo domicilio trasferendosi a Lugano con Andrea. Un’altra manciata di mesi ed ecco che Giulia è di nuovo in viaggio, stavolta per una destinazione sicura: la sua famiglia a Pomezia.

Nemmeno il tempo di dichiarare definitivamente chiusa la storia con Andrea Iannone che Giulia sembrerebbe aver già riallacciato i rapporti con lo storico Ex Andrea Damante, quello stesso Ex a cui ha “dedicato” il libro – evento letterario dell’anno, Le Corna Stanno Bene Su Tutto (Ma Stavo Meglio Senza). A quanto pare, nonostante le durissime critiche che Andrea aveva portato al progetto di Giulia, si è deciso a metterci una pietra sopra.

Negli scorsi giorni Andrea Iannone aveva commentato quel “ritorno di fiamma” dicendo: “Ho misurato me stesso ma anche quelli che mi sono stati accanto e chi invece non ha esitato ad allontanarsi.” È impossibile ignorare il riferimento a Giulia che, secondo quanto sostenuto dai classici “bene informati” avrebbe già qualche segretuccio da nascondere.

