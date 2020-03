Dieta glutei, gli alimenti perfetti per il lato B

Se tonificare il corpo è sempre un’impresa, ci sono sempre rimedi naturali che ci soccorrono. Come questa dieta glutei, con diversi alimenti perfetti per il lato B

Se è vero che non esistono diete perfette o miracolose, possiamo comunque avere maggiore cura del nostro corpo con regimi alimentari specifici. La dieta glutei lo è, perché un’alimentazione controllata può contribuire a tonificare anche quella zona del corpo.

Esistono cibi specifici che hanno le caratteristiche giuste per migliorare il lato B. Così come ce ne sono altri che invece sono decisamente controindicati, da ridurre oppure eliminare del tutto. In pratica dobbiamo puntare ad acquisire massa muscolare anche in quella zona del corpo. E non è strettamente necessario sottoporsi a lunghe sedute di fitness per arrivarci.

Ma quali sono gli alimenti perfetti per il nostro lato B? Intanto come in molte altre diete, la frutta e la verdura. Entrambe sono ricche di liquidi e fibre che favoriscono l’eliminazione delle scorie. In particolare melone, fragole, anguria, mirtilli e uva. Ma anche asparagi, carciofi, finocchi e anche l’insalata.

Ottimi anche i legumi perché sono fonte di aminoacidi che contrastano la ritenzione idrica. Ad esempio i fagioli neri contengono grandi quantità. Anche le fibre dentro a pane e pasta integrale servono perché prolungano il senso di sazietà. E come al solito bere almeno due litri di acqua aiuta moltissimo.

Inoltre nella dieta glutei servono alimenti ricchi di grassi sani. Come l’olio extra vergine d’oliva, la frutta secca, l’albume dell’uovo, l’avocado e il burro chiarificato.

Dieta glutei, il programma settimanale

Questo è uno dei possibili menù settimanali per una sana dieta glutei.

Lunedi

Colazione: uno yogurt o un bicchiere di latte di soia, corn flakes e un caffè o un tè. Spuntino: un frutto o un tè. Pranzo: 60 g di pasta pomodoro e basilico, 4 polpette di carne, insalata mista. Merenda: un frutto. Cena: 50 g di risotto con la zucca, 200 g di salmone cotto a vapore, insalata mista.

Martedi

Colazione: uno yogurt o un bicchiere di latte di soia, corn flakes e un caffè o un tè. Spuntino: un frutto, un caffè o un tè. Pranzo: 50 g di pasta con il tonno, 120 g di bresaola, insalata mista. Merenda: un frutto. Cena: 50 g di riso con verdure, 100 g di tacchino ai ferri, insalata mista.

Mercoledi

Colazione: uno yogurt o un bicchiere di latte di soia, corn flakes e un caffè o un tè. Spuntino: un frutto, un caffè o un tè. Pranzo: 100 g di pasta al ragù, 1 uovo sodo e due fettine di prosciutto crudo, insalata mista. Merenda: un frutto. Cena: zuppa di legumi, spinaci bolliti e conditi con olio a crudo e limone, 40 g parmigiano.

Giovedi

Colazione: uno yogurt o un bicchiere di latte di soia, corn flakes e un caffè o un tè. Spuntino: un frutto, un caffè o un tè. Pranzo: brodo di pollo con 40 g di minestra, 200 g di pollo del brodo, insalata mista. Merenda: un frutto. Cena: Pasta e lenticchie, 60 g di stracchino, verdure bollite.

Venerdi

Colazione: uno yogurt o un bicchiere di latte di soia, corn flakes e un caffè o un tè. Spuntino: un frutto, un caffè o un tè. Pranzo: 70 g di risotto con zucchine, 200 g di pesce azzurro, insalata mista. Merenda: un frutto. Cena: 60 g di pasta con broccoli siciliani, 100 g di petto di pollo ai ferri, insalata mista.

Sabato

Colazione: uno yogurt o un bicchiere di latte di soia, corn flakes e un caffè o un tè. Spuntino: un frutto, un caffè o un tè. Pranzo: 60 g di pasta pomodoro e basilico, 200 g di pesce cotto al vapore, verdure al vapore. Merenda: un frutto. Cena: 60 g di pasta al salmone, 100 g di bresaola, insalata mista.

Domenica

Colazione: uno yogurt o un bicchiere di latte di soia, corn flakes e un caffè o un tè.

Spuntino: un frutto, un caffè o un tè. Pranzo: 70 g di pasta al ragù, 100 g di prosciutto crudo, insalata mista. Merenda: un frutto. Cena: Pasta e fagioli, 100 g di stracchino, verdure bollite.