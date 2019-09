Andrea Damante attacca duramente Giulia De Lellis e la sua scelta di realizzare un libro sulle corne avute da parte sua

Il libro si Giulia de Lellis “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza”, uscirà il prossimo 17 settembre. Si tratta del racconto della vita di Giulia e nel quale si soffermerà a parlare del presunto tradimento subito da Andrea Damante. Una storia personale che l’influencer ha scelto di condividere con tutte quelle persone che hanno vissuto o che stanno vivendo la medesima situazione.

Giulia de Lellis ha voluto anche avvertire Andrea Damante dell’uscita del libro: “Con il mio libro non voglio comunicare gossip, è semplicemente la mia storia: voglio dimostrare che – nonostante il brutto e lunghissimo viaggio che ci dobbiamo trovare a vivere quando ci capitano situazioni del genere – alla fine c’è una luce, perché se l’ho trovata io la può trovare davvero chiunque. […] Ovvio che la persona in questione sapeva dell’uscita di questo libro, io prima di fare il grande passo avevo messo al corrente chi di dovere. Sono molto corretta”.

Andrea Damante: l’attacco contro il libro di Giulia

Nonostante l’avvertimento di Giulia de Lellis, Andrea Damante non ha di certo apprezzato l’idea della sua ex di scrivere un libro del genere.

Infatti l’ex tronista di Uomini e Donne ha affermato: “Ho fatto degli errori, e non ho mai negato quel tradimento, ma ciò che più mi dispiace è che Giulia abbia buttato via la nostra storia così. Buttata con un libro che tra l’altro non avrà scritto lei. Parlando della nostra intimità e raccontando f…..ie tipo la storia della dieta.

Poi ha aggiunto: “Cose pazzesche, non vere. Certe rivelazioni sono una cosa talmente trash, una roba fatta solo per guadagnare un po’ di soldi che proprio non mi appartiene. Sono davvero dispiaciuto, ma preferisco non commentare. Meglio lasciar parlare il mio lavoro, la mia musica e il mio primo disco, in uscita per l’anno prossimo”.

