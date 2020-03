Giulia De Lellis e Damante vicini? Gabriele Parpiglia conferma

In una diretta Instagram, Gabriele Parpiglia commentando la quarantena di alcuni personaggi famosi, allude anche a quella di Giulia De Lellis e Andrea Damante, lasciando intendere che i due la stiano trascorrendo insieme

Sono settimane ormai che i rumors su un possibile ritorno di fiamma tra Andrea Damante e Giulia De Lellis circolano in maniera insistente e il web, a tal proposito si è spaccato in due. Ci sono, cioè, diverse correnti di pensiero al riguardo: c’è chi sostiene che si tratti solo dell’ennesimo chiacchiericcio destinato a dissolversi nel giro di poco tempo e c’è chi invece afferma che gli indizi che circolano sul loro ipotetico ritorno sono da ritenere attendibili e che quindi è solo questione di tempo e finalmente li rivedremo insieme.



A questo punto, tra i più romantici e nostalgici della coppia e i più cinici e diffidenti, ci si infila Gabriele Parpiglia che nel corso di una diretta Instagram di ieri, ha praticamente confermato che i “Damellis” stanno trascorrendo la loro quarantena insieme a Pomezia, a casa dei genitori di lei. Nello specifico, il giornalista, nel commentare ironicamente la quarantena di alcuni personaggi famosi, si è detto contento per Stefano De Martino che la sta trascorrendo con Belen Rodriguez, per Daniele Scardina, in arte “King Toretto”, che invece sta vivendo quest’isolamento con Diletta Leotta e infine ha fatto il nome di Giulia De Lellis e Andrea Damante.

Sebbene l’autore televisivo abbia cercato di non dare particolare risonanza alla sua affermazione, inevitabile però è stata la curiosità di chi lo stava ascoltando che è subito ritornato sull’argomento.

Gabriele Parpiglia in una diretta Instagram ha lanciato una bella bomba su Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sì perché se potevano essere definiti solo rumors, quelli che fino a ieri circolavano sulla presunta coppia, nel momento in cui un giornalista ammette la concreta possibilità che i due stiano trascorrendo la loro quarantena insieme, rende più credibile quello che fino a poco tempo fa poteva essere etichettato come “chiacchiericcio”.



In realtà, l’autore televisivo ha preferito mostrarsi cauto sull’argomento, rifiutando di asserire con sicurezza il ritorno di fiamma di Giulia e Andrea, liquidando la questione con la frase “pare che siano tornati insieme”, ma questa misura di sicurezza non è stata sufficiente ad arginare l’entusiasmo dei fan di Giulia De Lellis e Andrea Damante, la cui immaginazione ora galoppa verso il momento in cui i due si mostreranno finalmente insieme e non è detto che questo non accada presto.

L’unica cosa certa attualmente è la rottura dell’influencer con il pilota Andrea Iannone, che nel frattempo cerca di tenersi lontano da questo triangolo amoroso indesiderato e alla curiosità dei followers circa la situazione sua e di Giulia, ha liquidato la questione con un “Non so dove sia”.

Da parte dei diretti interessati però, non c’è conferma, se non un’ironia sottile con la quale entrambi reagiscono alla curiosità morbosa dei loro fan.

Gina D’Antonio