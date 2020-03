Meghan Markle | La Duchessa è al collasso finanziario? Tutte le voci

Meghan Markle è furiosa con Harry? Sono queste le voci che circolano a Los Angeles e che sono state riportate anche dai tabloid.

L’intenzione di Harry e Meghan era quella di liberarsi dai legami con la famiglia reale per potersi muovere il più liberamente possibile come privati cittadini e quindi come liberi professionisti.

I loro guadagni, secondo le aspirazioni dei Duchi, avrebbero dovuto essere paragonabili a quelli delle star di Hollywood, tra le quali la Markle sperava di entrare a testa molto alta.

Purtroppo – almeno stando alle voci che stanno girando a L.A. – le cose non sono semplici per i Sussex.

Sembra infatti che i due non siano ancora riusciti a trovare il giusto equilibrio finanziario tra il tenore di vita che facevano quando erano ancora altezze reali e le loro attuali entrate economiche.

Semrberebbe, quindi, che Meghan sia ormai esasperata e che stia cercando di costringere suo marito a trovarsi un lavoro qualsiasi.

Meghan Markle punta il dito contro Harry: ma è la verità?

Il motivo principale per cui Harry ha accettato di tagliare tutti i ponti con la sua potentissima famiglia di origine era uno solo: proteggere la sua famiglia dai continui attacchi della stampa o anche solo dai pettegolezzi che per due anni si sono sviluppati intorno alla coppia.

A quanto pare però l’operazione non è riuscita benissimo: da quando i due si sono trasferiti negli Stati Uniti, lasciando la loro residenza a Vancouver Island, i pettegolezzi intorno al loro conto si sono moltiplicati.

I più recenti sono stati pubblicati dal National Enquirer, un magazine on line che riporta delle voci inquietanti in merito al rapporto tra Harry e Meghan.

A quanto avrebbero fatto sapere i soliti “bene informati”, in questo momento il matrimonio di Harry e Meghan sta attraversando un momento difficilissimo.

A quanto pare infatti Harry avrebbe fatto infuriare sua moglie a causa del fatto che non si è ancora trovato un lavoro.

Del resto, come sanno tutti, Harry è stato educato per essere un Principe e un soldato, non per svolgere un qualsiasi lavoro da comune mortale. Purtroppo, nel mondo reale, un’educazione così prestigiosa è quasi una palla al piede e, almeno per il momento Harry è senza lavoro.

“Meghan è terrorizzata dal fatto che il suo sogno di essere una regina di Hollywood sia sconvolto da questo incubo finanziario e sta insistendo sul fatto che Harry si muova e risolva la crisi” avrebbe affermato una “fonte vicina ai reali”.

Almeno in linea teorica, il Principe vorrebbe continuare a fare quello che sa fare meglio, ovvero comunicare e parlare in pubblico, partecipando a seminari, scrivendo libri e concedendo interviste a pagamento. Purtroppo, tra il dire e il fare, c’è di mezzo la vita vera.

