Uomini e Donne, Mario Serpa colleziona querele?

Continua la guerra aperta tra Mario Serpa e Gianni Spertti, ma adesso si inserisce anche Tommaso Zorzi. Secondo indiscrezioni l’ex corteggiatore sarebbe stato querelato, ma si difende.

Mario Serpa contro tutti e piovono querele. In attesa di vedere cosa farà la redazione di Uomini e Donne, pesantemente attaccata dall‘ex corteggiatore di Claudio Sona, intanto reagiscono altri. Come Gianni Spertti, ma anche Tommaso Zorzi, che avrebbero già presentato querela contro il popolare ‘Serpiko’ anche se per motivi diversi.

A questi punto però dobbiamo fare un po’ di chiarezza, partendo dalla lite continua tra Gianni Sperti a Mareio Serpa. L’opinionista di Uomini e Donne è stato attaccato più volte perché anche lui avrebbe coperto le bugie di Claudio Sona all’epoca del Trono Gay. Gianni si è sempre difeso, anche contrattaccando.

Come ha fatto negli ultimi giorni condividendo un video vecchissimo nel quale si vedeva Serpa alle spalle di Lele Mora mentre lo massaggiava. Nulla di scandaloso, se non fosse per la risposta dell’ex corteggiatore via social. “Quell’articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio”, ha scritto Mario. Come sappiamo la fine della relazione con Paola Barale per Gianni è ancora una ferita aperta. Tirarla in ballo così, alludendo che ci fosse sotto qualcosa di strano, non ha certo aiutato a calmare le acque.

Uomini e Donne, Mario Serpa aspetta Gianni in tribunale

Anche per questo motivo, pare che Gianni abbia deciso che Serpa ha superato il limite e l’avrebbe querelato. Stessa storia che potrebbe essere successa con Tommaso Zorzi. Il noto influencer, ex concorrente a Pechino Express, in questo periodo starebbe frequentando Claudio Sona. E forse questa vicinanza a Mario non piace.

Così l’ex corteggiatore di Uomini e Donne, che lì ha fatto anche l’opinionista. Ci ha messo un pè’ di pepe. Ha ritirato fuori un vecchio post di Zorzi che parlava del suo nuovo attuale amico. Claudio: “Sei credibile come una relazione di Claudio Sona”, aveva scritto Tommaso ma poi questo post è stato cancellato. E Mario perfidamente glie lo ricorda. “Quando scrivi i messaggi lasciali però, non annullarli solo perché non ti ho considerato”.

Su Instagram in alcune Stories nelle ultime ore Serpiko ha condiviso alcuni articoli che anticipano le querele di Gianni Sperti e Tommaso Zorzi. All’opinionista ha risposto così: “Vabbè, vorrà dire che ci troveremo in tribunale per un ménage a trois”. Invece a Zorzi ha chiesto se la sua denuncia era solo perché l’aveva completamente ignorato. E poi una frecciatina anche al sito che ha parlato delle denunce: “Non sapevo che tu invece smistavi le querele”.

Per ora Gianni e Tommaso non hanno controreplicato, ma siamo certi che la guerra andrà avanti ancora un po’. Sembra che per ora Serpa si diverta,. Ma davvero dovrà rivederli in tribunale?

