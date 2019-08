Gianni Sperti torna all’attacco e si scaglia contro l’ex tronista di Uomini e Donne, Mario Serpa risponde duramente alle accuse rivoltegli

Continua la faida tra Gianni Sperti e Mario Serpa. Tutto è iniziato quando un utente, commentando un post su Instagram, ha fatto notare che per Claudio Sona la Redazione ha sempre avuto un atteggiamento di favore.

Alle accuse ha risposto Raffaella Mennoia, autrice del programma, che ha negato qualsiasi favoritismo e ha affermato di avere prove a favore dell’innocenza di Claudio Sona. Gianni Sperti ha preso le sue parti ed ha attaccato l’ex tronista, infatti poco fa sulle sue IG Stories ha condiviso un’articolo su Mario: “Dal passato di Mario Serpa, un video del 2001 in cui massaggia Lele Mora”.

Si tratta di un fatto accaduto diversi anni fa e condiviso solo per screditare Mario. Un vero colpo basso che non ha fatto certo piacere a Serpa, che su Instagram non ha tardato a rispondere.

Gianni Sperti: Mario Serpa risponde all’opinionista di Uomini e Donne

Il post condiviso da Gianni Sperti non è piaciuto all’ex tronista di Uomini e Donne che senza pensarci due volte ha risposto per le rime all; opinionista. Infatti Mario sotto il post della pagina Gossiptvofficial, ha scritto: “Quell’articolo è veritiero tanto quanto lo è stato il suo matrimonio”

Ma non è finita qui perché poco più tardi nelle Stories Mario ha pubblicato il tweet di una ragazza che ha preso le sue difese. Le parole sono molto incisive: “Gianni Sperti. Ti avevano affidato un compito, uno soltanto: infamare Mario. E l’unica cosa che sei riuscito a trovare sono due secondi di un video di 18 anni fa, già visto peraltro. Nemmeno una nota dal preside del liceo? Una multa in motorino? Ma veramente Gianni?” Come risponderà adesso l’opiniosnista di Maria De Filippi, non ci resta che aspettare!

