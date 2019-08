L’esercizio giapponese di 5 minuti per perdere peso e migliorare la postura

Un medico giapponese raccomanda questo esercizio di 5 minuti per perdere peso e migliorare la postura

Il grasso che si accumula attorno allo stomaco è spesso il più difficile da eliminare. Questo grasso viscerale si trova sotto i muscoli addominali e spesso causa mancanza di autostima. Inoltre, l’incapacità di indossare determinati indumenti a causa di questo grasso in eccesso può influire notevolmente sulla qualità della vita di coloro che ne soffrono.

Se vuoi essere informato su tutte le novità su Curiosità & Benessere CLICCA QUI

Un medico giapponese noto come Toshiki Fukutsudzi ha implementato un metodo rivoluzionario per sbarazzarsi del tessuto adiposo. Questo semplice esercizio promette di farti perdere il grasso localizzato nella pancia e promuovere una migliore postura nella vita di tutti i giorni.

Con più di 10 anni di esperienza, questo medico si è specializzato nella gestione del peso dei suoi pazienti. Autore di numerosi libri su metodi dimagranti, il Dr. Fukutsudzi è diventato un professionista di riferimento nel suo paese natale dove migliaia di donne seguono i suoi consigli.

Il metodo rivoluzionario del Dr. Fukutsudzi per perdere peso

Per eseguire l’esercizio raccomandato dal Dr. Fukutsudzi, avrai semplicemente bisogno di un tappetino sportivo e un asciugamano.

Ecco i passaggi da seguire:

Metti il ​​tappeto a terra

Fai un grande rotolo con un asciugamano

Sdraiati sulla schiena

Posiziona l’asciugamano avvolto dietro la schiena nella zona lombare (parte bassa della schiena)

Allunga le gambe e tienile alla stessa larghezza delle spalle

Punta le dita dei piedi verso l’interno

Metti le braccia sopra la testa e allungale, posiziona i palmi verso l’interno

Mantieni questa posizione per 5 minuti

Questo esercizio dovrebbe essere eseguito 3 volte al giorno per risultati ottimali.

Il medico assicura che sebbene questa posizione possa essere difficile da raggiungere all’inizio, è molto efficace. Inoltre, sembrerebbe che la complessità dell’esercizio diminuisca con la pratica.

Grazie a questo metodo, molti giapponesi hanno migliorato la loro postura e si sono finalmente sbarazzati del grasso addominale.

Questo metodo è davvero efficace per perdere il grasso della pancia?

Il dottor Fukutsudzi afferma che una cattiva postura sia all’origine del grasso in eccesso sullo stomaco. Facendo questo esercizio, si favorisce l’allineamento delle ossa della colonna vertebrale. Il medico mostra un legame tra i nervi del sistema intestinale e la postura. Tuttavia, sebbene molti giapponesi sembrino vantare i benefici di questo metodo, sappiate che non ci sono ancora abbastanza studi approfonditi sull’argomento.

La ricerca scientifica ha mostrato una correlazione tra cattiva postura e un rallentamento del transito intestinale. Ad esempio, le persone con cattiva postura possono avere gonfiore e costipazione. Avrebbero quindi una pancia gonfia e un aspetto più grande.

Suggerimenti da seguire ogni giorno per eliminare il grasso addominale

Esistono diversi metodi che possono permetterti di perdere o ridurre l’ipso facto in vita:

– Migliora la tua dieta

Per perdere la pancia, controlla prima la quantità e la qualità del cibo nel tuo piatto. Lo zucchero, il sale in eccesso provocano sovrappeso. Quindi scegli con cura gli alimenti che consumi quotidianamente.

– Scommetti sul cardio

Per attingere al tessuto adiposo, è necessario aumentare la frequenza cardiaca. Correre, saltare la corda, fare zumba o andare in bicicletta sono esercizi efficaci per ridurre la circonferenza della vita.

– Destress

Per perdere peso in modo efficace, è necessario fare attenzione a ridurre al minimo lo stress subito dal corpo. Poiché corpo e mente sono strettamente correlati, devi fare uno sforzo su entrambi i fronti. Fai un pò di meditazione, un pò di yoga e fai un respiro profondo mentre senti che la pressione aumenta.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI