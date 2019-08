6 migliori esercizi per ridurre naturalmente il grasso della pancia e perdere peso stando a casa

Il grasso addominale è la preoccupazione di molte persone. Uno stile di vita sedentario, una dieta povera o lo stress sono le principali cause di questo problema. In questo articolo condivideremo con te 6 esercizi che puoi fare a casa per ridurre naturalmente il grasso della pancia. Ma non dimenticare che una dieta sana, una buona notte di sonno e una buona idratazione sono essenziali per il successo di questa sfida.

Misurare la vita è un modo semplice per scoprire se hai troppo grasso addominale. Secondo un rapporto dell’Organizzazione mondiale della sanità, le donne la cui circonferenza della vita è maggiore di 88 centimetri o gli uomini la cui circonferenza della vita è maggiore di 102 centimetri soffrono di obesità e possono essere maggiormente a rischio di malattie cardiovascolari. Non esitare a parlare con il tuo medico dell’eccesso di grasso addominale e dei suoi rischi per la salute.

È tempo di muoversi!

Questa routine di allenamento include bodybuilding e altre posizioni yoga. Tutti mirano a ridurre il grasso della pancia e rafforzare il tuo corpo. È necessario eseguire questo allenamento tre volte a settimana e per ottenere risultati ottimali, camminare, saltare la corda o nuotare. La buona notizia è che non è necessario diventare membri di una palestra perché è possibile eseguire questi movimenti a casa. Quindi, se sei interessato, ecco alcuni efficaci esercizi addominali per scolpire e ottenere una pancia bella e ben disegnata.

La bicicletta

Sdraiati sul pavimento sollevando le spalle dietro la testa e portando i gomiti alle ginocchia con un movimento in bicicletta. È un esercizio vitale per bruciare il grasso della pancia in quanto richiede una profonda stabilizzazione e rotazione addominale.

Il crunch twist

Siediti sul pavimento con le ginocchia piegate, tira gli addominali verso la colonna vertebrale e inclinati di qualche centimetro sollevando i piedi da terra. Assicurati di mantenere la schiena dritta. Incrocia le braccia davanti a te e gira il busto verso destra, poi verso sinistra, ripetendo per un minuto. Abbassa i talloni a terra se ne hai bisogno.

La sedia del capitano

Siediti su una sedia robusta con i piedi appoggiati sul pavimento. Con entrambe le mani, solleva le gambe piegando le ginocchia.

Il crunch obliquo

Questo esercizio fa parte dei movimenti del bodybuilding che rafforzano la cintura addominale compresi gli obliqui. Sdraiati sul pavimento con le ginocchia e le braccia come mostrato nella foto, quindi solleva il busto toccando il ginocchio destro con il gomito sinistro. Crea serie ripetitive per il lato destro, quindi per il lato sinistro.

Il crunch a farfalla

Sdraiati con la schiena e le spalle distese sul pavimento, quindi incolla le piante dei piedi, quindi piega le ginocchia verso l’esterno come una farfalla. Questo esercizio rafforza sia la parte addominale che il bacino!

La panca

La tavola è un esercizio essenziale per perdere la pancia. Se hai problemi a tenere le braccia dritte, prova questo esercizio sugli avambracci. Assicurati di mantenere gomiti e spalle sulla stessa linea, quindi mantieni fianchi, talloni e spalle alla stessa altezza.

