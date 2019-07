E’ arrivata l’estate, e per molti il pallino è quello di rimanere in forma e mostrare i progressi fatti: ecco allora come eliminare il grasso dalla pancia..

Che voi siate appassionati o no del fitness, ciò che c’è di certo è che l’estate rappresenta un momento cardine in cui spesso si sente la necessità di tornare nel proprio peso forma e mostrare il proprio fisico.

Proprio in questo caso ciò che spesso ci si chiede è come migliorare la zona della pancia e/o dell’addome, e più in particolare, come eliminarne il grasso in accumulo e in eccesso. Ormai i metodi di allenamento sono vastissimi, ma quali sono gli esercizi più adatti proprio per questa zona?

A parlarne è Alex Harrison, consulente sportivo per Renaissance Periodization, che prima di tutto chiarisce un aspetto importante: “Il grasso della pancia non diminuisce a una velocità diversa a seconda della metodologia di allenamento. Se l’obiettivo è quello di eliminare il grasso dall’addome, dovete eliminarlo dappertutto. Soprattutto ricordate: il posto dove si concentra più grasso sarà l’ultimo a dimagrire“.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno su tutte le notizie della categoria fitness, CLICCA QUI!

Eliminare il grasso dalla pancia? Ecco tutti gli esercizi più utili per farlo

Bisogna innanzitutto scegliere l’obiettivo: per perdere grasso sulla pancia a breve termine sarà indispensabile concentrarsi, soprattutto, su cardio e sollevamento pesi. Come spiegato da Harrison infatti: “l’allenamento con i pesi è quasi certamente migliore poiché porta all’aumento della massa muscolare e conseguentemente induce il corpo a continuare a bruciare più calorie a riposo”.

Se si sceglie questa via però, sarà necessaria molta diligenza nella propria routine di allenamento, con pochissime pause: “Per i patiti di fitness o coloro che necessitano di un intervento massiccio, consiglio sei giorni a settimana di sollevamento pesi e nel giorno di riposo cardio leggero. Altrimenti, un’alternativa è sollevamento pesi quattro giorni a settimana e i restanti tre allenamenti total body“.

Diversa è la situazione dei principianti o di chi è fermo da un po’ ed è fuori allenamento: in questo caso le sessioni a settimana dovranno essere due al massimo, per poi passare a 3 quando si sarà presa di più la mano. Gli esercizi infine dovranno essere misti, e prevedere squat, back squat, deadlift, affondi, distensioni su panca e pullup.

Da Vanity Fair

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

LEGGI ANCHE:

Gli alimenti da evitare e i consigli da seguire per avere la pancia piatta

Salvia: un toccasana per eliminare il grasso in eccesso sulla pancia

Ecco come avere una pancia più snella grazie al tarassaco