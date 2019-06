Pancia piatta ecco tutti gli alimenti da evitare e i consigli da seguire per eliminare il grasso addominale e ottenere la forma desiderata

L’estate è ormai arrivata tuttavia c’è chi ancora non è pronto per la prova costume perché deve ancora eliminare i chili in eccesso presi durante il periodo invernale. Tuttavia risulta difficile eliminare quel tanto indesiderato grasso addominale ma con i consigli che vi proponiamo oggi non sarà mai stato cosi facile, (prima di seguire qualsiasi nostro consiglio consultate sempre il vostro medico).

Prima di tutto ci sono alcuni alimenti che vanno necessariamente eliminati dalla nostra dieta. È necessario mangiare il meno possibile carboidrati come pasta, pane e pizza ed eliminare i cibi precotti, gli insaccati e i salumi (tranne la bresaola che in alcune occasioni da anche bene), chewing-gum, caramelle, zucchero bianco, dolcificanti e i fritti. Anche le bevande gassate andrebbero eliminate cosi come i succhi di frutta e tutte le bevande alcoliche.

Pancia piatta: consigli per eliminare il grasso addominale

Dopo aver esaminato tutti gli alimenti che vanno eliminati per avere la pancia piatta passiamo ai consigli che vi aiuteranno ad eliminare il grasso addominale in poco tempo. Ecco cosa bisogna fare:

Attività fisica: Fare un po’ di sport è sempre consigliato quando si inizia una dieta. È fondamentale praticarla con una certa frequenza: ;’ideale sarebbe puntare su allenamenti ad alta intensità come il crossfit ma anche la bicicletta e la corsa vanno benissimo.

Eliminare lo stress: Non tutti sanno che anche lo stress porta al gonfiore addominale in quanto stimola la produzione di cortisolo, aumentando l’appetito. Per combatterlo basterebbe sono rilassarsi magari con un po di musica e cosi potrete eliminare gli attacchi di fame nervosa.

Assumere proteine: Un’altro consiglio fondamentale che vi consigliamo di seguire è quello di assumere proteine specialmente per riparare i muscoli dai piccoli traumi causati dall’allenamento inoltre prevengono la fame e vengono digerite più lentamente rispetto ai carboidrati.

Mangiare molte fibre: L’ultima accortezza che vi invitiamo a seguire per ottenere la pancia piatta è che di assumere tanti alimentiricchi di fibre. Si tratta di nutrienti che, richiedendo una maggiore masticazione, rallentano la digestione, aumentando dunque il senso di sazietà.

