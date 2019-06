La colazione è il pasto più importante della giornata. Scopri cosa mangiare per mantenerti in forma o per perdere peso.

Sebbene sempre più studi affermino che la colazione sia il pasto più importante della giornata, ancora troppe persone hanno la pessima abitudine di non farla o di scegliere alimenti che invece di dare energia, stimolano l’insulina provocando sonnolenza e portando ad aver fame già dopo qualche ora.

Iniziare la giornata nel modo giusto anche dal punto di vista alimentare è quanto di più importante ci sia non solo per la salute ma anche per mantenere la linea. Ciò vale ovviamente anche per chi è a dieta. Per perdere peso, infatti, non occorre saltare la colazione e arrivare affamati all’ora di pranzo. La scelta migliore è invece quella di mangiare in modo sostanzioso, appagando persino il palato. In questo modo, infatti, il metabolismo avrà modo di partire già con il turbo e durante il giorno sarà più facile resistere alle varie tentazioni che solo chi è stato a dieta almeno una volta conosce bene.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Colazione fit: ecco le cose da evitare

Se vuoi restare aggiornata su tutto quel che riguarda l’alimentazione e le strategie per restare in forma CLICCA QUI!

Colazione, ecco cosa mangiare per restare in forma

Ma cosa bisogna mangiare per dare inizio alla giornata nel modo migliore? Per prima cosa è importante ricordarsi di fare colazione entro mezz’ora dal risveglio. In questo modo il metabolismo inizierà a carburare e ciò lo renderà più attivo nel corso della giornata.

Un altro aspetto importante è quello di scegliere gli alimenti giusti. Troppa gente si limita ad una tazza di caffè o si siede per mangiare del latte con cereali ricchi di zuccheri o con merendine che non sazierebbero neppure una formica. Ci sono poi coloro che, presi dalla fretta, si recano al bar per consumare brioche e cappuccino. Tutte situazioni nelle quali si arriva a metà mattina, già stanchi, assonnati e, ovviamente, affamati.

La verità è che uno dei trucchi per mantenersi in forma è quello di scegliere i giusti alimenti al mattino. E le possibilità sono così tante che è praticamente impossibile non trovarne una di proprio gusto.

Iniziamo quindi con il dire che prima di fare colazione ci si può concedere una tazza di acqua calda con limone o semplicemente un bicchiere di acqua tiepida. In questo modo si idraterà l’organismo dopo le ore di sonno. Per quanto riguarda la colazione, come riportato anche dal sito quotidiano.net, sempre più medici consigliano di inserire solo alimenti sani come ad esempio i cereali integrali, la frutta e lo yogurt. Si tratta di cibi che aiutano a mantenere la glicemia nei giusti valori, evitando impennate che stimolano la fame e, per via dell’aumento dell’insulina, portano ad accumulare peso. Mangiare nel modo corretto fin dal mattino significa anche predisporre l’organismo al dimagrimento e ad un andamento regolare che mantiene in salute ed in splendida forma per tutta la giornata. Vediamo quindi alcuni esempi di colazione.

Colazioni dolci

Una tazza di latte parzialmente scremato o di tipo vegetale (senza zucchero) con 30 grammi di cereali integrali e senza zuccheri aggiunti

150 grammi di yogurt greco bianco e senza zucchero con una mela a cubetti e due o tre noci

Una tazza di latte di soia senza zucchero e due fette biscottate con marmellata senza zucchero o con crema di nocciole senza zuccheri aggiuntive

Un pancake da realizzare a casa con 20 grammi di farina d’avena, mezza banana e due albumi. Da arricchire con pezzi di fragola e con qualche scaglia di cioccolato fondente al 75% o superiore

Una tazza di latte di soia senza zucchero e una fetta di pane integrale tostato con un velo di crema di arachidi senza zucchero

Colazioni salate

Una tazza di caffè senza zucchero ed un piccolo toast integrale con formaggio e prosciutto di tacchino

Un succo d’arancia senza zucchero e una fetta di pane integrale con avocado ed un uovo intero

Un pancake salato da realizzare con 30 grammi di farina d’avena, due albumi e spezie a piacere da abbinare a del salmone affumicato

Un caffè amaro senza zucchero con due uova strapazzate in poco olio e una fetta di pane integrale tostato

Un succo d’arancia ed un piccolo panino integrale con formaggio spalmabile magro e dell’affettato di tacchino o di tipo vegetale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Questi cinque alimenti ti aiuteranno ad ottenere la pancia piatta

Queste colazioni tipo hanno la particolarità di contenere proteine magre, carboidrati semplici e grassi buoni. Essendo particolarmente bilanciate garantiscono una certa sazietà per diverse ore, dando anche la giusta energia che serve per affrontare la giornata e, non ultimo, aiutando il metabolismo a restare attivo. In questo modo restare in forma sarà sicuramente più semplice e anche dimagrire non sarà un sogno da raggiungere soffrendo inutilmente la fame.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche -> Colazione: i cinque alimenti che non andrebbero mai mangiati

Leggi anche -> Big breakfast: la nuova tendenza per perdere peso

Leggi anche -> Dieta della colazione: perdi peso iniziando al meglio la giornata