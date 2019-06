Durante la notte, Eliana Michelazzo ha postato un’immagine emblematica, sfogandosi ancora una volta per quanto accaduto con la sua ex socia ed amica.

Eliana Michelazzo è senza alcun dubbio uno dei nomi più frequenti quando si parla del Prati Gate.

Da ex manager di Pamela Prati è diventata protagonista di una storia di raggiri secondo la quale sarebbe stata fidanzata per ben 10 anni con una persona mai esistita e che lei credeva essere addirittura suo marito. Una storia che ha dell’incredibile e per la quale la stessa Eliana ha ammesso più volte di essere andata in terapia al fine di ritrovare un equilibrio che probabilmente non ha mai avuto ma che ha di certo perso a causa di quanto accaduto. A suo avviso, infatti, dietro tutto il caos emerso negli ultimi mesi, ci sarebbe la figura di Pamela Perricciolo, sua ex socia ed amica. Colei che, in poche parole, fingeva di essere Simone Coppi (l’ex marito di Eliana), inviandole foto e messaggi e creando una storia che ancora oggi risulta essere un mistero. Come spesso accade negli ultimi tempi, anche questa notte Eliana si è sfogata, postando una foto sul suo account Instagram.

Eliana Michelazzo e il messaggio contro la Perricciolo

Questa volta non si è lasciata andare a commenti o dirette via Instagram ma solo ad una semplice immagine, postata di notte su social e alla quale ha aggiunto una scritta che sembra racchiudere il suo pensiero riguardo alla storia che sta vivendo:

“Vergogna! Questo è il posto che ti meriti non la tv! Criminale! Hai fatto solo il gioco sporco da più di 20 anni! Bugiarda! Meschina! E poi ti sei presa gioco di un minore. Schifosa!”

Parole dure che accompagnano l’immagine di una cella e che lasciano ben intuire il senso del messaggio. Un messaggio che potrebbe essere legato alla possibile presenza della Perricciolo a Live – Non è la d’Urso che andrà in onda questa sera.

Di sicuro, Eliana Michelazzo non smette mai di ricordare a tutti il risentimento che prova verso la sua ex socia ed amica, la stessa che fino a poco tempo fa chiamava sorella e che dopo quanto avvenuto è diventata la sua più grande nemica. E chissà se non sarà proprio la Perricciolo a rispondere e a dare delle spiegazioni in merito. Perché al momento, sebbene chiunque si sia ormai fatto una sua idea, le domande su questa storia sono senza alcun dubbio di più delle risposte.

