Scopri come ottenere un ventre piatto e a prova di costume grazie a cinque semplici alimenti.

La prova costume si fa sempre più vicina mettendo in crisi chiunque non si senta ancora pronto a scoprirsi. Posto che per avere un ventre piatto è necessario lavorare sodo e abbinare un’alimentazione sana a dello sport, anche mirato, ci sono comunque delle piccole strategie che si possono mettere in atto per accelerare un po’ i tempi ed iniziare a vedersi meglio già dopo qualche settimana.

La natura, in tal senso, ci viene come sempre incontro con una serie di alimenti che mangiati ogni giorno e soprattutto la sera, daranno un valido contributo nella lotta alla pancia gonfia.

Proviamo quindi a scoprire quali sono i cinque alimenti da inserire nella propria alimentazione per ottenere al più presto una pancia piatta e a prova di bikini.

Pancia piatta: ecco i cinque alimenti da non lasciarsi sfuggire

Prendersi cura del proprio corpo è importante, soprattutto in termini di salute. Andando alla pancia, questa dovrebbe essere curata non solo per l’estetica ma anche per evitare di danneggiare l’organismo. Per fare ciò è importante mangiare molta verdura, frutta, cereali integrali, proteine magre e grassi buoni. E a ciò va unito ovviamente anche dello sport. Detto ciò, ci sono degli alimenti che inseriti all’interno di una dieta sana e bilanciata possono aiutare ad ottenere risultati più in fretta.

L’olio extra vergine d’oliva. Iniziamo da un super food per eccellenza. L’olio extra vergine d’oliva, grazie all’acido oleico, contribuisce a scomporre i grassi che si trovano sull’addome. Ottimo da inserire nelle insalate o per condire primi e secondi piatti. Ciò che conta è che sia usato a crudo. Ancor meglio se si sceglie biologico e spremuto a freddo.

Gli asparagi. Ricchi di vitamine e di minerali hanno un potere diuretico che li rende ideali per smaltire i liquidi in eccesso regalando una pancia più piatta. Buoni da mangiare con le uova (meglio se biologiche) o come verdura da accompagnare ad un secondo piatto.

I cetrioli. Perfetti per la stagione estiva, sono sazianti e diuretici. Ottimi da sgranocchiare quando si ha fame, possono essere inseriti nell’insalata o mangiati come antipasto con l’aggiunta di un po’ di aceto di mele.

I carciofi. Ottimi amici dell’organismo, i carciofi aiutano a combattere il gonfiore dell’addome e favoriscono la digestione di svariati alimenti. Fanno bene anche al fegato, confermandosi un alimento prezioso. In estate è possibile mangiarli anche freddi e condito con un filo d’olio, ovviamente extra vergine d’oliva.

I pomodori. Si tratta di un alimento perfetto per l’estate. Ricchi di antiossidanti e di leptina, aiutano a mantenere più a lungo il senso di sazietà e stimolano naturalmente il metabolismo basale. Inoltre combattono sia la ritenzione idrica che l’infiammazione silente che è spesso causa dell’accumulo di peso.

Come già detto, mangiare solo questi alimenti non basta. È necessario infatti seguire un’alimentazione sana e fare sport. In questo modo si potrà ottenere anche una pancia più tonica e meno propensa a gonfiarsi.

Prima di inserire questi alimenti nella propria dieta è sempre meglio sentire il parere del proprio medico, specie se si soffre di allergie. Nel caso di quella al nichel, ad esempio, alcuni di questi alimenti, come ad esempio i pomodori, sono sconsigliati.

