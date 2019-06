Scopri carriera, vita privata e tante curiosità su Kate Hudson, attrice americana figlia d’arte che brilla oramai da anni nel firmamento di Hollywood.

Soprannome: Katie

Data di nascita: 19 aprile 1974

Età: 45 anni

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Attrice

Titolo di studio: Liceo Artistico

Luogo di nascita: Los Angeles

Altezza: 168 cm

Peso: 52 kg

Kate Hudson età e altezza

Kate Garry Hudson, nota semplicemente com Kate Hudson, nasce a Los Angeles da due grandi del cinema. La mamma è infatti Goldie Hawn, famosa attrice, mentre il padre, Bill Hudson, è un attore. I genitori però divorziano quando Kate ha solo tre anni e la ragazza crescerà con Kurt Russell, compagno della mamma e considerato sia da lei che dal fratello Oliver, come un papà.

Sembrava dunque inevitabile che sin dalla sua più tenera età Kate entrasse nel mondo dello spettacolo, inizialmente con vari spot pubblicitari e poi esordendo nel mondo del cinema nel 1998 con il film Desert Blue, seguito da 200 Cigarettes ed Il Dottor T e le donne.

Oltre alla famiglia blasonata e alla brillante carriera, la fama di Kate Hudson è anche legata alla sua indubbia bellezza. Un fisico mozzafiato che ha vacillato solo dopo i parti, quando l’attrice raggiunge gli 80 chili di peso. Con una allenamento costante di quasi 6 ore al giorno in cui il pilates, sua grande passione, la fa da padrone e grazie ad una rigida dieta alcalina che esclude dall’ alimentazione dell’attrice latticini, grano, carne, zucchero, glutine, vino e birra, Kate Hudson ha ritrovato il suo fisico mozzafiato.

Kate Hudson figli

Da marzo 2017, Kate Hudson è fidanzata con Danny Fujikawa, ex chitarrista dei Chief, con il quale sembra condividere una rande sentimento oltre che un figlio; Rani, nato nell’ottobre 2018.

Altri due sono gli amori importanti nella vita della Hudson, entrambi sfociati nella maternità: Chris Robinson, leader dei Black Crowes, con cui è stata sposata dal 31 dicembre 2000 al 14 agosto 2006, padre del figlio maggiore Ryder (07 gennaio 2004) ed Alex Rodriguez, frontman dei Muse, dal maggio 2010 al settembre 2014 che l’ha resa mamma di Bingham Hawn, nato il 09 luglio 2011.

Nel mezzo tanti altri flirt più o meno chiacchierati: Matt LeBlanc (1996), Eli Craig (1997), Eric Lindos (1999), Shannon Leto (1999), Owen Wilson (2006), Dax Shepard (2007), Baron Davis (2007), Lance Armstrong (2008), Darren Ankenman (2009), Adam Scott (2009).

Altri flirt sono poi rimasti sempre e sono sospetti senza mai trovare conferma: Heath Ledger (2007), Derek Hough (2014) e Brad Pitt (2017).

L’attrice sembra vivere la maternità con grande passione anche se certo non ne nasconde le difficoltà:

“Stiamo cercando di bilanciare i maschi con le femmine. -ha confessato a etonline.com- Questo è grandioso, ma al momento non posso nascondere che non è facile, la nostra è una casa molto affollata. E’ difficile destreggiarsi e gestire tutto. Ognuno ha le sue esigenze e le sue strategie. Ma alla fine va tutto bene”

In occasione della terza maternità l’attrice si è anche fatta portatrice di un messaggio di grande apertura nei confronti della questione dei “generi”:

“Sarà lei a scegliere col tempo se vorrà essere femmina o maschio – dice l’attrice in un’intervista ad AOL – Vorrei crescerla senza influenzarne le scelte e con un approccio il più possibile genderless… anche se poi mi piace moltissimo comprarle dei vestitini da femmina…”

Kate Hudson madre

“Ogni genitore ha delle aspettative nei confronti dei figli, ma le sue non sono mai state irragionevoli. Hanno sempre riguardato: l’essere gentili, comprensivi, grati e presenti. Le cose che credo siano davvero importanti nel crescere i figli. […] ci ha sempre lasciati liberi. In “cosa fate?”, “con chi”, e “chi avete scelto di essere” ci ha permesso di vivere le nostre vite. Senza mai dimenticare di essere genitore”

Così parlava tempo fa Kate Hudson, sempre piena di toni entusiastici e di ammirazione per mamma Goldie Hawn che, in occasione dei sui 73 anni ha definito via Instagram “Leader senza paura, il mio numero uno, il mio cuore, il mio amore, la mia gioia, il mio tutto, mia mamma”.

Le due si sentono ogni giorno e spesso sono apparse insieme in occasione pubbliche come i Screen Actors Guild Awards nel 2018.

Kate Hudson filmografia

Dopo gli esordi nel mondo della pubblicità da piccolissima e i quello della recitazione vera e propria nel 1998 con il film Desert Blue, seguito da 200 CIgarettes ed il Dottor T e le donne, Kate Hudson vede la sua popolarità esplodere con Quasi Famosi, che le valse la vera fama grazie al ruolo di Penny Lane.

Di lì in poi le porte del grande cinema si aprirono per Kate Hudson che recitò in pellicole di grande fama : Come farsi lasciare in dieci giorni, Tu, io e Dupree, Tutti pazzi per l’oro, Bride Wars, Il mio angolo di paradiso. Nel 2016 è stata la volta di Mother’s Day e di Deepwater – inferno sull’oceano e dopo ancora di Marshall.

Kate Hudson oggi

L’ultimo film risale al 2017 poiché l’attrice, divenuta madre per la terza volta, si sta prendendo qualche tempo per sé.

La sua popolarità però certo non sfuma e nel 2018 ha fatto parlare di sé per un drastico taglio di capelli: ha detto addio alla sua bionda chioma fluente per i capelli rasati a zero, mentendo poi per quasi due anni il taglio super corto di recente tanto in voga in quel di Hollywood.

Una regina di stile oltre che delle commedie romantiche: questa è Kate Hudson.

