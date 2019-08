Dieta lampo ipocalorica per dimagrire in 3 giorni: il menù completo

Dieta lampo ipocalorica: ecco come perdere facilmente peso, il menù giorno per giorno per dimagrire in 3 giorni!

L’estate sta per finire e per qualcuno è già finita, ed ora ognuna di noi sta cercando di perdere i chiletti presi durante questo periodo di relax e spensieratezza. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di proporvi dieta lampo ipocalorica per dimagrire in 3 giorni.

Come detto è una dieta ipocalorica può essere seguita per 3 giorni al mese (al massimo) e si basa principalmente sul consumo di frutta e tanta verdure. Prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Dieta lampo per dimagrire: il menù

La dieta lampo è ottima per l’estate poiché fa perdere peso velocemente, eliminado il grasso in eccesso, in soli tre giorni. La menù giornaliero è stata preso dal sito quotidianodiragusa.com

Primo giorno: colazione con mezzo pompelmo o succo di pompelmo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde senza zucchero. Spuntino: due fette di ananas. Pranzo: 125 gr di tonno naturale, una fetta di pane tostato, caffè nero o tè verde. Merenda: una fetta di anguria. Cena: 90 gr di carne a piacere, 250 gr di fagiolini, 250 gr di barbabietole o carote, una mela piccola e 125 gr di gelato alla vaniglia.

Secondo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde senza zucchero. Pranzo: 250 gr di formaggio in fiocchi o 125 gr di tonno al naturale, 5 cracker salati e un caffè nero o tè verde. Cena: 2 wurstel, 250 gr di broccoli o cavoli, 125 gr di carote oppure di cime di rapa e due palline di gelato alla vaniglia o alla frutta.

Terzo giorno: colazione con un uovo sodo, una fetta di pane tostato e un caffè nero o tè verde senza zucchero. Spuntino: un kiwi. Pranzo: 40 gr di formaggio tipo gruviera; 5 cracker salati; una mela piccola; caffè nero o tè verde. Merenda: due fette di ananas. Cena: 250 di tonno, 250 gr di carote o barbabietole, 250 gr di cavolfiore o fagiolini, 250 gr di melone o 2 Kiwi, 125 gr di gelato alla vaniglia.

Leggi anche >>> Estate, ricette naturali: crema solare e doposole fai da te

Leggi anche >>> Dieta dei cereali per eliminare la pancia: il menù settimanale

Leggi anche >>> Ecco come sgonfiare la pancia e sbarazzarsi definitivamente del gonfiore

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI