Chi è Mario Serpa? Scopri i dettagli su vita privata e lavorativa dell'ex corteggiatore del trono gay poi divenuto opinionista in quel di Uomini e Donne.

Data di nascita: 1986

Età: 32 anni

Segno zodiacale: \

Professione: influencer, calciatore e Pr

Titolo di studio: \

Luogo di nascita: Anzio

Altezza: 180 cm

Peso: 78 kg

Mario Serpa Uomini e Donne

La popolarità di Mario Serpa è senza dubbio legata al programma di Maria De Filippi.

Qui ha raggiunto i primi gradini della popolarità come corteggiatore di Claudio Sona e qui è poi rimasto al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti come opinionista durante l’ultima stagione.

I rapporti con al redazione del programma sono però recentemente giunte ai ferri corti: Mario accusa infatti il gruppo dietro le quinte di aver taciuto la relazione di Claudio Sona con Juan Fran Sierra, spacciato per tutti come suo ex ma frequentato invece durante la sua permanenza sul trono.

Mario Serpa Claudio Sona

Era il settembre del 2016 quando Mario Serpa si presentava a Uomini e Donne in occasione del primo trono gay.

“Sono rimasto colpito dal video di presentazione. Mi ha colpito molto il fatto che sei unito alla famiglia. Io ho una situazione un po’ diversa dalla tua: tu hai ricevuto un abbraccio, io no. Mi sono

dichiarato tardi, a venticinque anni, perché avevo il terrore di dare un dispiacere”.

Nel ruolo di corteggiatore scelse di battersi per la conquista di Claudio Sona, il primo tronista gay nella storia del programma. Alla fine quest’ultimo scelse proprio lui, preferendolo a Francesco Zecchini, che del resto aveva già abbandonato il programma prima della scelta.

La relazione tra i due non va avanti per molto: nonostante l’ex corteggiatore si fosse trasferito a Verona, tra vari tira e molla, i due si dicono definitivamente addio nell’estate del 2018.

A Verissimo, Claudio Sona commenta così la loro relazione dopo la prima rottura nel 2017:

“Abbiamo passato momenti molto intensi, ma poi quando abbiamo avuto a che fare con la quotidianità abbiamo incontrato delle difficoltà. Eravamo diversi e distanti anche nel modo di pensare. Io sono molto ambizioso e adrenalinico. Avevo bisogno di una persona che mi tenesse testa e non l’ho trovata”

A quanto pare però a minare il rapporto tra i due sarebbe state in particolare diverse segnalazioni nei confronti di Claudio Sona. Stando a quanto vociferato, Claudio durante il trono avrebbe avuto una relazione Juan Fran Sierra, spacciato per tutti come suo ex. Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha affermato che il tronista ha provato in più modi la sua “innocenza” ma Mario attende ancora id poter visionare tali prove.

Mario Serpa Instagram, Facebook e Twitter

Sui social Mario condivide la sua vita tra vacanze, serate in giro per i locali e gli scatti con la sua cagnolino.

Su Instagram vanta 739.2 mila, Mentre su Facebook la sua pagina ufficiale vanta 49.815 mi piace. E Twitter? Qui sono 46.500 i follower che lo seguono.

Se però notiamo che Facebook e Twitter viaggiano di pari passo a suon di foto condivise, assai più attivo e personale ci appare il profilo Instagram che, senza dubbio, meglio racconta la quotidianità dell’ex corteggiatore. Del resto il social del momento è senza dubbio quest’ultimo e Mario pare molto attento nel seguire le mode.

Proprio qui ha preso inoltre via la polemica che sta infiammando l’estate 2019, quella con Raffaella Mennoia.

L’autrice del programma di Maria De Filippi ha preso le difese di Claudio Sona, ex tronista accusato di essere stato fidanzato durante la permanenza in studio. In particolare avrebbe risposto alle accuse mosse da Mario Serpa alla redazione di Uomini e Donne a seguito di una manciata di giorni trascorsi dall’ex fidanzato con alcuni di loro:

“Ti vorrei informare che il ‘Sola’, come lo chiami tu, ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono. Se poi te vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere e le illazioni, le finte segnalazioni, le fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo”.

Alla polemica si sono poi uniti altri volti noti di Uomini e Donne, come Teresa Cilia che si è rifusa in rivelazioni di peso volte a chiarire anche la misteriosa sparizione di lei e del marito dal piccolo schermo.

“Tutto è iniziato in una puntata speciale di Temptation Island – ha raccontato -. Salvo era uscito dallo studio perché ha visto una cosa che non doveva vedere. Si è alzato umilmente, con tanta dignità, e se ne è andato. Da lì è partito tutto. Ho fatto quattro anni bellissimi. Mi hanno trattato come una principessa. Vi dirò di più io e mio marito a Raffaella volevamo un bene dell’anima, parlava solo di lei. Io ho portato profondo rispetto, mi hanno dato tanto e ripeto perché io parlo di una singola persona”.

La Mennoia minaccia ovviamente di passare alle vie legali ma l’ex tronista non si ferma e anche Mario Serpa continua a chiedere le prove di quanto garantito dall’autrice di Uomini e Donne. la querelle continua.

