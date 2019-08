Chi è Raffaella Mennoia? Il suo nome resta ancora ad oggi legato a quello di Maria de Filippi e di Uomini e Donne ma poi ha volato verso una popolarità tutta particolare. Proviamo allora a conoscere meglio questa donna sempre al centro del gossip.

Data di nascita: 25 aprile 1974

Età: 45 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: autrice

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 165 cm

inizia la sua carriera coem comparsa in alcune fiction di successo come Carabinieri, Grandi Domani e Distretto di Polizia ma poi, approdando nella trasmissione C’è posta per te, inizia davvero la veramente sua scalata verso il successo.

Era lei la postina più famosa d’Italia ma, soprattutto, colei che più si sentiva vicino a Maria De Filippi tanto da far poi nascere una solida e duratura collaborazione. La Mennoia è entrata così nella redazione del dating show Uomini e Donne, fino a diventare autrice del programma.

Il successo è stato tale che, ad oggi, Raffaella Mennoia cura anche l’altro gioiellino d’ascolti Mediaset, il reality Temptation Island.

Raffaella Mennoia Instagram

743mila follower per una donna che da colei che si cela dietro i programmi televisivi più seguiti del momento si è rapidamente trasformata nella star perennemente in bella vista.

Il suo profilo Instagram è del resto un vero e proprio inno al glamour: una sequela infinita di selfie all’insegna della seduzione, di scatti di coppia con l icone del piccolo schermo e di foto all’interno die programmi di maggior successo da lei realizzati.

Il profilo tipo del personaggio in vista della tv e con il suo inevitabile successo.

Raffaella Mennoia figli

Ancora niente pargoli per la bella Raffaella Mennoia. In molti sarebbero però pronti a curare che l’attuale fidanzato, Alessio Sakara, sia il prossimo padre dei suoi figli.

Del resto il conduttore di Tu si que vales ha già due figli ancora piccoli, Marcus e Leonida, chissà dunque che la sua inclinazione alla paternità non possa portare anche Raffaella a desiderare finalmente il pancione.

Raffaella Mennoia malattia

“Mi avete chiesto per mesi il motivo dei cerotti al collo e ho sempre preferito aspettare il mio tempo per potervene parlarne..sono stati mesi difficili e ancora oggi non è del tutto finita..nonostante tutto il dolore e l’angoscia dopo 1 giorno ero in piedi e sorridevo…sorridevo e sorrido alla vita..se dovessi scegliere una foto per il mio 2018 sceglierei sicuramente questa”

E’ stata la stessa Raffaella Mennoia a pronunciarsi così dopo una battaglia condotta e vinta lontano dai riflettori.

Già nel 2017 la Mennoia aveva raccontato uno stato di salute difficile. “Una malattia autoimmune, “una di quelle che il solo nome fa venire voglia di piangere”, ha colpito la donna che racconta di essere stata in cura per quasi tre anni, durante i quali ha dovuto necessariamente prendere dei farmaci non certo privi di controindicazioni.

“I giorni successivi alla cure li passavo a vomitare la vita per i forti mal di testa che queste medicine mi provocavano”

Nel 2017 Raffaella Mennoia parò di malasanità, questa volta invece la situazione è stata diversa ma, fortunatamente, comunque superata.

Raffaella Mennoia Sakara

“Io dell’amore non so niente, se non che da anni vivo un rapporto molto importante”

Così commentava tempo fa Raffaella Mennoia, quando la sua relazione del momento ancora non era uscita allo scoperto.

L’atleta di arti marziali, nonché conduttore di Tu si que vales, Alessio Sakara pare essere già dal 2017 il fidanzato dell’autrice televisiva, anche se lei non ha voluto confermare la relazione fino al giugno 2019, quando su Instagram ha pubblicato una story con tanto di foto che la ritrae in compagnia della sua dolce metà durante le ultime fasi di realizzazione in Sardegna di Temptation Island.

La foto era accompagnata dalle note del brano di Elisa ‘Anche fragile’. In particolare, gli ha dedicato i versi: “Vieni qui, ma portati gli occhi e il cuore”.

La coppia si era del resto già presentata insieme a maggio agli Antinoo Awards a Cinecittà confermando così pubblicamente la relazione.

Ricordiamo che Dal 2007 al 2013, Raffaella Mennoia è stata fidanzata con Jack Vanore, tronista prima e opinionista poi di Uomini e Donne. I due sono comunque ancora in ottimi rapporti, tanto che lo stesso ex ha dichiarato:

“Io e Raffaella siamo persone intelligenti e ci vogliamo un bene infinito. Quando abbiamo capito che il nostro amore era al capolinea ce lo siamo detti. Non siamo diventati amici subito dopo la fine della nostra storia, è passato un periodo di tempo. Oggi so di poter contare su Raffaella in qualsiasi momento e questo vale pure per lei” .

Raffaella Mennoia contro Mario Serpa

Uno scontro interno a Uomini e Donne quello che ha visto protagonisti Raffaella Mennoia, una delle autrici più conosciute dei programmi prodotti da Maria De Filippi, e Mario Serpa, ex corteggiatore del primo Trono Gay della storia di Uomini e Donne, nonché ex fidanzato di Claudio Sona e opinionista nelle ultime due edizioni del Trono Classico.

L’autrice è entrata in gioco in uno dei molti scontri interni alla coppia, per la precisione quando, risentito per le molte segnalazioni all’indirizzo di Claudio, Mario scrisse sui social:

“Questo conferma lo schifo che c’è sempre stato e continua ad esserci dietro a tutto…”

Inutile sottolineare come Raffaella si sia sentita non solo chiamata in causa ma anche risentita. Così ha ben pensato di replicare:

“Vorrei informare che il Sola, come lo chiami tu, ha ampiamente dimostrato che non era fidanzato durante il trono. Se poi vuoi sostenere il contrario sarò molto interessata ad ascoltarti. Per il resto le chiacchiere, le illazioni, le finte segnalazioni fake news con me non funzionano. E quindi se la redazione decide di condividere la propria vita con Claudio fa bene a farlo.”

La risposta di Mario Serpa, altrettanto piccata, non si è fatta attendere:

“Carissima Raffaella Mennoia, anche se comprendo la necessità di dover proteggere l’immagine del primo Trono gay, non credo che tu sia nella posizione di poter raccontare castronerie e, in nome della verità, sarebbe meglio tacere o lasciare esporre solo i diretti interessati. Detto questo, ognuno è libero di farsi le vacanze con chi vuole, è libero pure di raccontare di prove, dimostrazioni e bla bla bla… Beh, io racconto la mia di verità, e tutti sappiamo quale è stata!”

Una vera e propria lotta senza esclusioni di colpi che promette, ovviamente, di non finire qui.

Raffaella Mennoia Teresa Cilia

Ogni giorno che passa, sono sempre di più gli ex protagonisti di Uomini e donne che si espongono sui social network per puntare il dito contro alcuni membri della redazione.

L’obiettivo preferito di chi ha partecipato al dating-show negli anni scorsi, sembra essere proprio Raffaella Mennoia: così, dopo la lite con Mario Serpa, tocca ora a un altro volto noto del programma, Teresa Cilia.

“Tutto torna nella vita, soprattutto quando fai del male. La cosa bella? Godersi lo spettacolo dal di fuori e ridere sempre e comunque”



La destinataria del messaggio appariva chiaramente l’autrice di Uomini e Donne ma, q qualora ancora vi fossero dei dubbi, gli hashtag che l’influencer ha usato per chiudere il suo pensiero tolgono ogni perplessità: “Meglio stare zitti, finta come poche“.

Ancor più grave appare il quadro se si pensa che Teresa ha collaborato anche con la redazione di altri programmi di Maria De Filippi, come C’è posta per te: che il rapporto con la Mennoia si sia allora incrinato già da tempo? I sospetti rimangono.

