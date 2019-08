Ciao Darwin: il concorrente paralizzato potrebbe non essere risarcito.

Nuovi problemi in vista per Gabriele Marchetti, ex concorrente di Ciao Darwin che, in seguito ad una prova andata male, è rimasto paralizzato. Sembra infatti che per avere il risarcimento serva una firma che a causa della sua impossibilità ad usare le mani non potrà apporre rendendo nulla la pratica. Una vera beffa che va ad aggiungersi al danno precedentemente subito. Se vuoi saperne di più guarda il video.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI