L’indigestione è un disturbo che colpisce molte donne, talvolta è di lieve entità altre volte no. Scopriamo come possiamo prevenirla

L’ indigestione indica una serie di disturbi improvvisi e transitori che coinvolgono l’apparato digerente, possono essere di lieve o forte intensità.

E’ un disturbo che si può presentare in maniera occasionale oppure altre volte è cronica, cioè si manifesta frequentemente. Scopriamo quali sono i sintomi e i possibili rimedi.

Indigestione: i sintomi I sintomi dell’indigestione sono comuni e riconoscibili ecco quali sono: bruciore di stomaco

alitosi

sensazione di pienezza

reflusso gastroesofageo

gonfiore addominale

dolore e tensione all’addome

mal di stomaco

eruttazione frequente

leggera nausea.

I sintomi più gravi sono essere: eccessiva salivazione

eccessiva sudorazione con sudore freddo

mal di testa

Le possibili cause

Quando si mangia troppo e in fretta, soprattutto piatti molto elaborati in quantità eccessive, o si consuma abitualmente cibi piccanti e acidi, oppure si fa un uso sconsiderato di bevande gassate, alcoliche o troppi caffè si manifesta l’ indigestione. A volte anche un forte stress, il fumo eccessivo o l’ assunzione abitualmente di farmaci che irritano lo stomaco, come antibiotici e antinfiammatori possono causarla.

Tutte questi fattori rendono la digestione più difficile, lo stomaco si dilata maggiormente, provocando una sensazione di gonfiore, produce più succhi gastrici che rimanendo a contatto per molto tempo con la mucosa gastrica, la irritano e provocano una sensazione di bruciore più o meno intensa. L’indigestione può essere a sua volta il sintomo di malattie dell’apparato digerente come la colecisti, la gastrite, la pancreatite o il colon irritabile.

I rimedi

Se l’indigestione è un evento occasionale i sintomi si possono alleviare con i farmaci antiacido, come il calcio carbonato e il magnesio carbonato, che neutralizzano l’eccesso di acidi gastrici o talvolta basta un bicchiere di acqua e bicarbonato di sodio, o del carbone vegetale, per eliminare il problema.

Nel caso dell’indigestione cronica sarà il medico che valuterà a seconda dei casi i farmaci giusti oppure vi sottoporrà a degli accertamenti specifici.

Come prevenire

Scopriamo come prevenire l’indigestione quando si presenta frequentemente:

mangiare lentamente

masticando bene i bocconi

evitare piatti troppo elaborati e calorici

preferire cibi più leggeri

limitare il consumo di alcolici, caffeina, bibite gassate

evitare cibi piccanti

mangiare più spesso e poche quantità

smettere di fumare

evitare di andare a dormire subito dopo i pasti

se state facendo una terapia con farmaci che irritano l’intestino, assumete dei gastroprottetori

Quando consultare il medico

Il medico bisogna consultarlo quando i sintomi di cattiva digestione si ripetono frequentemente e durano a lungo. Anche quando ai sintomi generali si aggiungono il dolore addominale forte e presenza di sangue nel vomito oppure nelle feci.

L’indigestione quando si presenta in maniera cronica si possono verificare anche dolori alla alla mandibola, al torace e alla schiena, l’ansia e difficoltà a respirare.

