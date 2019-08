Estate: i cibi da scegliere per far bene all’umore

Scopri quali cibi è meglio mangiare per far bene all’umore ed evitare ansie e depressioni nel periodo estivo.

Fonte: Istock



L’estate è uno dei periodi dell’anno in cui il tasso di depressioni e di problemi legati ad ansia e attacchi di panico sembra essere alle stelle. Nonostante si tratti di un periodo che dovrebbe inneggiare al relax e al tempo libero, infatti, sembra che il caldo unito alle città che si svuotano e alla sensazione di doversi sentire felici ad ogni costo, provochi nelle persone dei picchi di cattivo umore che nei casi più gravi possono sfociare in crisi d’ansia o addirittura in depressione. La buona notizia è che a volte basta poco per risollevarsi su con il morale e se il problema è dato soltanto da un po’ di affaticamento mentale, il cibo può rivelarsi un’ottima medicina, in grado di donare il buon umore necessario a contrastare i cali improvvisi legati al mese più caldo dell’anno.

Estate: i cibi che fanno bene all’umore

Fonte: Istock

Vediamo quindi quali sono gli alimenti che dovremmo scegliere ogni giorno per risollevare l’umore o, più semplicemente, per evitare che il caldo e la stanchezza giochino brutti scherzi alla voglia di fare e di divertirsi.

L’acqua. Il primo alimento indispensabile è proprio l’acqua che in questo periodo dell’anno va incrementata per idratare l’organismo. Senza acqua infatti tutto il corpo tende a rallentare e la psiche ne risente in modi diversi arrivando persino a sbalzi d’umore.

Caffè e tè. Queste due bevande, naturalmente ricche di caffeina, aiutano a tenere alto l’umore, dando energia all’organismo e aiutando a pensare in modo più positivo del solito. Iniziare la giornata con un buon caffè (o se si preferisce un tè), è quindi un ottimo modo per assicurarsi energia mentale in grado di contrastare la stanchezza.

Cioccolato fondente. Super cibo per eccellenza, il cioccolato fondente dona la serotonina indispensabile per sentirsi di buon umore. Inoltre la carica di energia che dona è tale da far sentire subito meglio chiunque si senta giù e tutto alleviando persino gli stati di stress e di depressione.

Frutta secca. Altri alimento indispensabile quando si parla di buon umore è la frutta secca che, ricca di magnesio, aiuto a sentirsi mentalmente più energici e a placare gli stati d’ansia. Basta sgranocchiarne una quindicina di grammi per sentirsi subito meglio.

Carboidrati. Se ci si sente particolarmente giù, i carboidrati sono sicuramente un buon modo per darsi una spinta. Ovviamente è bene non esagerare con zuccheri e cibi ricchi di grassi saturi. Una buona scelta è quella di assumere giornalmente carboidrati provenienti da cereali integrali, in grado di supportare l’organismo e con esso anche il cervello.

Verdure in foglia. Ebbene si, a molti forse non piaceranno ma le verdure in foglia sono ricche di acido folico, elemento indispensabile per allontanare gli stati depressivi.

Frutta. La frutta è ricca di zuccheri e di colore e mangiarla è sempre un toccasana per l’umore. In estate, poi, la scelta si fa ancora più ampia comprendendo frutti ricchi di colore e di sapore. Basti pensare all’anguria che con la sua dolcezza porta allegria al solo vederlo.

Scegliere queste categorie di alimenti è sicuramente un buon modo per allenare il buon umore e tenere da parte quello cattivo. Ovviamente stiamo parlando di casi leggeri o iniziali. Se il cattivo umore o, peggio, la depressione sono tali da compromettere la qualità della vita, agli alimenti va aggiunto sicuramente un aiuto di tipo psicologico, in modo da trarsi presto dalla spiacevole sensazione di malessere e sentirsi pronti di riabbracciare la vitae tutte le cose belle che ha da offrire.

