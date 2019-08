La bellissima Melissa Satta, sempre molto attiva sui social, nelle ultime ore ha sconvolto i fan con uno scatto super bollente in abiti molto particolari.

Melissa Satta, dopo essersi fatta immortalare immortalare in una serie di scatti bollenti che avevano come location una bellissima spa, torna su Instagram in vesti molto molto particolari e fa letteralmente impazzire i fan. Melissa ha pubblicato un’immagine di lei che ha suscitato molte critiche, qualche commento un po’ pazzo ma soprattutto tanta ammirazione.

I più lo hanno preso come un modo di festeggiare la nuova avventura fiorentina del marito, Kevin Prince Boateng e la fotografia, avrebbe suscitato molto scalpore come quelle scattate sullo yacht durante le ultime vacanze estive.

Melissa Satta, lo scatto bollente che ha fatto impazzire i suoi follower

Melissa Satta, nelle ultime ore è apparsa sul suo account Instagram in un post molto discusso ma anche ammirato. Appare infatti in una posa molto sensuale e ricoperta da un ‘completino’ davvero al limite del ‘fetish’. Una moderna Mata Hari in lattice che ha preferito condividere lo scatto bollente senza nessuna spiegazione e senza nessun hashtag in particolare.

Inutile sottolineare che i commenti sotto il post sono stati molti e molto particolari, ma la bellissima Melissa, sa di creare polemiche e suscitare sia critiche che ammirazione per le sue forme e per il modo di mostrarle sempre sexy.

