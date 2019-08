Un’acqua profumata per corpo e anche per capelli fai da te, perfetta da utilizzare in estate per regalare una nuvola di profumo personalizzato e senza alcool.

In estate utilizzare il solito profumo non è indicato, soprattutto durante il giorno e durante l’esposizione ai raggi solari, questo perché l’alcool contenuto in tutte le fragranze potrebbe macchiare la pelle in modo importante e irrimediabile. Abbiamo selezionato per voi un video tutorial seguendo il quale potrete preparare in casa un acqua profumata per corpo e capelli senza alcool che potrete utilizzare sempre, anche mentre siete in spiaggia a godervi il vostro relax.

Per preparare l’acqua profumata troverete facilmente gli ingredienti in erboristeria o sui tanti siti on line che vendono articoli per cosmetici fai da te.

Come preparare l’acqua profumata per corpo e capelli, il video tutorial

Per preparare l’acqua profumata per corpo e capelli, avrete bisogno di:

81,4 grammi di acqua demineralizzata

6 grammi di gel di aloe vera

6 grammi di glicerina vegetale

6 grammi di fragranza naturale

20 gocce di cosgard conservante

Per prima cosa versare l’acqua demineralizzata, poi aggiungere il gel di aloe vera, poi la glicerina vegetale, la fragranza naturale e il cosgard, il conservante che conserverà il prodotto per 3 mesi. Agitare sempre prima di ogni utilizzo. Non vi resta che seguire il video tutorial!

