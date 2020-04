Questa quarantena causa Coronavirus ci fa riscoprire il fai da te e anche per la cura dei nostri capelli possiamo fare molto: un esperto ci spiega come.

Il Coronavirus ci costringe in casa e ci spinge a esplorare le nuove frontiere del fai da te.

Alcune sono attività già ben collaudate, come il pane fatto in casa o alcuni trattamenti beauty da realizzare con ciò che già abbiamo in casa, altri sono tuffi decisamente più rischiosi, veri e propri momenti intrepidi che richiedono una buona dose di coraggio (e anche di follia) per essere affrontati.

Con il fai da te possiamo infatti spingerci un po’ ovunque anche verso pratica che solitamente affidiamo a mani esperte, come gli estetisti e parrucchieri.

Già perché le nostre mani gridano vendetta e i capelli si fanno sempre più indomabili. Nessuno verrà al momento in nostro aiuto e quindi vale il “chi fa da sé fa per tre”.

Ecco allora che impariamo come prenderci cura di gel e semipermanente e anche come colorare e tagliare i nostri capelli. Ma siamo in grado di fare tutto ciò?

Se normalmente ci rivolgiamo a un esperto un motivo dovrà pur esserci e ora che siamo costrette a metterci all’opera viene il dubbio che sarebbe meglio tenere le mani a posto.

Se possiamo attendere, in effetti sarebbe meglio farlo, ma se la situazione risulta proprio ingestibile possiamo tentare il grande salto avvalendoci dell’aiuto di un esperto.

Coronavirus, capelli: Paola Barale lezioni di taglio fai da te

Ad aiutarci nella missione sarà questa volta un parrucchiere particolarmente noto, che vanta tra le sue clienti la biondissima Paola Barale.

E’ stato proprio quest’ultima, in uno dei suoi più recenti live su Instagram, ad aprire la questione “capelli ai tempi del Coronavirus”: come possiamo sistemare il nostro taglio durante questa lunga fase d’isolamento?

E’ così che Paola si è rivolta al suo punto di riferimento in fatto di capelli creando un vero e proprio live tutorial rivolto a tutte noi nostalgiche del parrucchiere.

Una “dieta dimagrante” per i nostri capelli sembra dunque ciò che ci occorre: lo scopo sarà impugnare le forbici solo per sfoltirli, senza andare a toccare le lunghezze, il minimo indispensabile per rinnovare la nostra chioma senza rischiare di fare il proverbiale “disastro epico”.

Come procedere? Secondo le istruzioni ricevute da Paola Barale la chiave del tutto si chiama torchon e può esser sfruttato in due modi.

Il primo più rapido e fattibile richiede semplicemente di andare a testa in giù, portando i capelli in avanti e stringendoli a mo’ di coda. Adesso basterà girarli su se stessi in un verso e poi nell’altro, passando di alto le forbici e operando una serie di piccoli tagli per tutta la lunghezza del torchon.

Il secondo metodo, quello messo in atto proprio da Paola nella diretta, prevede invece di bagnare i calli e pettinarli seguendo la loro caduta naturale. Si divide poi la chioma il quattro settori, si realizzano quattro torchon e si procede come nel primo caso.

Risultato una chioma più leggera e decisamente più presentabile, in attesa ovviamente di poter andare dal nostro parrucchiere di fiducia e fare veramente tutto il necessario.