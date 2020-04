Antonella Elia ha commosso gli utenti di Instagram dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini scrivendo una dolce dedica per Raimondo Vianello. L’attore è scomparso dieci anni fa.

Antonella Elia è senza nessun dubbio la concorrente più discussa della quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

L’ex ragazza di Non è la Rai tanto ha fatto tanto parlare a causa del suo carattere fumantino e per i numerosi scontri con i suoi compagni di viaggio, ma oggi a una settimana di distanza dalla fine della sua esperienza nella casa, Antonella ha mostrato un lato inedito di sé. Un lato più sensibile e vulnerabile di cui il pubblico non era ancora, forse, a conoscenza.

Che cosa ha fatto? Antonella Elia ha scritto una dedica a Raimondo Vianello su Instagram, ricordando la sua scomparsa avvenuta dieci anni fa.

Antonella, che di recente ha criticato Clizia al GF Vip, infatti, tra le sue prime esperienze lavorative vanta una collaborazione con il marito di Sandra Mondaini e non potrà mai dimenticare quei momenti trascorsi insieme, che tanto le hanno insegnato.

“Ho camminato un pezzo importante della mia strada insieme a Raimondo Vianello” ha scritto la showgirl su Instagram. “Mi ha insegnato molto, direi tutto quello che so ora” ha spiegato Antonella. “Oggi sono passati ben 10 anni da quanto te sei andato, anche se per me è come se fossi ancora qui” ha proseguito. “Grazie per tutto quello che hai fatto” ha concluso emozionata.

Antonella Elia ricorda la scomparsa di Raimondo Vianello: “Hai lasciato il segno”

L’ex concorrente di Alfonso Signorini, oltre a ricordare quanto Raimondo Vianello abbia fatto per lei, ha ancora ricordato anche quanto abbia lasciato il segno durante il corso della sua vita non solo tra tutte le persone che hanno avuto l’onore di conoscerlo, ma anche tra il pubblico del piccolo schermo che con affetto seguiva tutti i suoi spettacoli.

“Al mondo esistono due tipi di persone” ha scritto Antonella Elia commossa su Instagram. “Quelli che attraversano la tua vita come se fossero una sorta di meteora” ha spiegato la showgirl che di recente ha ricevuto un messaggio da parte di Serena Enardu. “Ti abbagliano per un secondo e poi spariscono per sempre” ha proseguito. “Ed altre che incidono per sempre la tua vita, come hai fatto tu”.

“Tu fai parte di quelle persone che ti scuotono la vita e te la trasformano per sempre” ha spiegato la showgirl facendo riferimento a Raimondo Vianello. “Quelle persone che anche quando non ci sono più, continui a sentirle perché la loro presenza è indelebile” ha proseguito. “E’ come se non fossero mai andate via” ha concluso.

Antonella Elia dopo il GF Vip, che è ancora ai ferri corti con Licia Nunez, ha voluto mostrare un lato più tenero di sé. Lato che è stato apprezzato, e non poco, dal popolo della rete.