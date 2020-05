In questo periodo di quarantena chi di noi non ha messo le mani in pasta per cimentarsi nelle preparazioni di panificati? Uno dei più gettonati è stato sicuramente la pizza. Vi proponiamo oggi una ricetta insolita per comporre delle mini pizzette farcite.

Che sia un aperitivo o un pre-pizza, la ricetta che vi regaliamo oggi la dice lunga riguardo a bontà. La base pizza resta la medesima, a cambiare è la forma, avete mai provato ad utilizzare lo stampo per il ghiaccio per un impiego fuori dal comune? Mini pizze farcite con lo stampo per il ghiaccio. Facili, piene, buone!

Come preparare mini pizzette ripiene con lo stampo del ghiaccio | VIDEO TUTORIAL (dal minuto: 13.35)

Abbiamo scovato un ricetta che non avevamo mai visto prima d’ora, una preparazione davvero semplice alla quale non avevamo mai pensato, per tutte le amanti della pizza ecco in arrivo le pizze piene di condimento e fatte grazie allo stampo per il ghiaccio che tutte abbiamo nel freezer.

Dopo esserci imbattute in un video YouTube abbiamo avuto il piacere di trovare ricetta e procedimento in un articolo di degustibus.co

Nel video, partendo dal minuto:13.35 potete ammirare tutti i passaggi semplicissimi da fare per comporre mini pizzette ripiene. Ma passiamo agli ingredienti. Proporremo una lista di ingredienti per formare delle pizze margherita.

Ingredienti

Farina (quella che più preferite)

Base per pizza

Mozzarelline

Basilico fresco in foglie

Pomodori pelati

Olio extra vergine di oliva quanto basta

Procedimento

Dividete l’impasto della base pizza in due, stendete la prima parte aiutandovi con un matterello, spolverate uno stampo da ghiaccio con della farina e adagiate sopra il primo impasto.

Pressate con la punta delle dita la pasta in ciascuna delle forme, mettete una mozzarella in ognuno, un pochino di pomodori dapprima schiacciato e condito con sale e basilico fresco, un filo di olio extra vergine di oliva.

Coprite questo primo strato con l’altra metà della base per pizza, appianate con il matterello e tagliate le parti in più ai bordi. Mettete in congelatore per 2 ore, togliete la pizza dalla forma, intagliate con un coltello i cubetti e cuocete per 30 minuti a 180 °C in forno ventilato.

Fonte: (degustibus.co)