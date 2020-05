Serena Enardu e Pago si sono lasciati: lei spiega il perché

Serena Enardu e Pago si sono lasciati. Ad annunciare la notizia è stata l’ex tronista di Uomini e Donne che sul suo profilo Instagram ha annunciato che l’amore tra lei e il cantante è giunto al capolinea dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago ha appassionato negli ultimi tempi, dalla loro partecipazione a Temptation Island Vip, il pubblico del piccolo schermo e della rete. Soprattutto perché durante l’esperienza al Grande Fratello Vip hanno provato a ricostruire, e sembravano ci fossero realmente riusciti, la loro relazione ma purtroppo le cose non sono proseguite come sperato e i due hanno scelto di separare, ancora una volta, le loro strade.

Ad annunciare la notizia, è stata l’ex tronista di Uomini e Donne sul suo profilo Instagram che, senza voler entrare troppo nel dettaglio, ha rivelato il motivo per cui lei e il cantante hanno deciso di dirsi addio ancora una volta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Antonella Elia contesa da Rai e Mediaset dopo il GF Vip: il gossip

“Non avrei mai voluto fare il gesto che sto per fare in questo momento” ha premesso l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, che di recente ha commesso una clamorosa gaffe su Instagram. “Non ho intenzione di condividere il mio malessere, ma per rispetto devo comunicarvi questa notizia visto che vi ho coinvolto fin dall’inizio e ve le devo come segno di rispetto per tutte quelle persone che ci hanno sempre seguito e sostenuto” ha spiegato Serena.“Che hanno pianto e riso con noi”.

“Voglio essere io a dirvi in prima persona che io e Pacifico, dopo una pesante discussione, abbiamo scelto di dividere le nostre strade” ha annunciato. “Non voglio entrare nel dettaglio della discussione, non avrebbe senso se non per soddisfare la curiosità delle persone pettegole, ma posso dirvi che l’amore non basta per mandare avanti una relazione se non c’è la fiducia e la stima”.

Perché Serena Enardu e Pago si sono lasciati è da riscontrarsi, deducendo dalle parole di lei, dalla continua mancanza di fiducia da parte dell’artista sardo.

Serena Enardu dopo l’addio di Pago svela: “Faccio fatica”

Serena Enardu, dopo aver rivelato della fine della sua relazione con Pacifico Settembre, ha avvisato i suoi fedeli sostenitori che non entrerà per un po’ sul suo profilo Instagram, in quanto il social è pieno di foto e video che le ricordano la sua storia d’amore, ormai giunta al capolinea.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Cavaliere de Trono Over ha posato per un calendario

“Non sempre chi perdona lo fa davvero, per questo motivo chi ha sbagliato in passato non può restare colpevole a vita” ha spiegato Serena Enardu sulla rottura con Pago, di recente tra l’altro lui ha anche sbottato con un hater su Instagram. “Il perdono è sicuramente un gesto di amore, ma se non riesci a liberarti della rabbia e del rancore che provi è inutile”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis stroncata da Valentina Dallari: “Fai crescere i neuroni”

“Vi avviso che faccio una certa fatica ad entrare qui su Instagram” ha raccontato Serena dopo la rottura con Pago. “Perché mi capitano sempre video e foto bellissime che gruppi e pagine realizzano per noi” ha spiegato. “Purtroppo diventano delle vere e proprie pugnalate al cuore”.

“Un po’ di rispetto e di tatto nei commenti è gradito, per favore” ha concluso la Enardu nel suo lungo sfogo, immaginando che da lì a poco sarebbero arrivare i commenti degli haters.

Pago e Serena Enardu si sono lasciati, anche se fino a poco tempo fa parlavano di matrimonio, spiazzando letteralmente i fan che mai si sarebbero aspettati una confessione del genere da parte dell’ex concorrente di Alfonso Signorini al GF Vip. Almeno per il momento, è bene specificare, che Pacifico Settembre non ha ancora commentato la notizia del suo addio da Serena e non sappiamo se deciderà di sbilanciarsi ancora una volta sulla sua vita privata, visto che in più di un’occasione ha manifestato una certa perplessità di vivere pubblicamente la sua vita privata e sentimentale.