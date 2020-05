Serena Enadu e Pago addio | Miriana Trevisan: “Lui ha dormito da me”

Serena Enardu e Pago si sono lasciati di nuovo dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip. L’ex moglie di lui, Miriana Trevisan, ha svelato un curioso retroscena sul suo rapporto con Pacifico Settembre

Nelle scorse ore Serena Enardu e Pago si sono lasciati. L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha annunciato lei stessa la rottura sul suo profilo Instagram mentre il cantante ha preferito il silenzio, ha ammesso che dopo una brutta lite a causa della mancanza di fiducia da parte del suo compagno hanno deciso di separare le loro strade ancora una volta.

Nelle scorse ore, molto probabilmente prima dell’annuncio della coppia, è stata rilasciata un’intervista di Miriana Trevisan, ex moglie di Pago, che di recente ha rivelato un retroscena su Barbara d’Urso e Antonella Elia, per il settimanale Nuovo, dove ha rivelato di aver recuperato i rapporti con il cantante.

“Tra me e Pacifico è tornato di nuovo il sereno” ha subito chiarito l’ex ragazza di Non è la Rai. “Lui ha dormito a casa mia, ma premetto di avere la fortuna di possedere una casa grande quindi ognuno ha la sua camera con il bagno privato” ha spiegato.

“Quando mio figlio ha rivisto il padre, il suo viso ha cambiato espressione” ha rivelato. “La presenza di Pago è molto importante anche per me. Tra di noi ci siamo chiariti e mi ha spiegato che gli autori del Grande Fratello Vip hanno preferito incentrare le dinamiche intorno alla sua vita di coppia con Serena” ha concluso Miriana Trevisan su Pago e Serena Enardu.

Serena Enardu lancia una frecciata a Pago dopo la rottura: “Bisogna agire”

Serena Enardu, d’altra parte, non è stata in silenzio. Dopo aver annunciato la fine della sua relazione con il cantante Pago, è tornata sui social, nonostante le costasse molta fatica visto che aveva dichiarato di avere difficoltà a rivedere i suoi ricordi con il cantante, lanciando proprio una frecciatina.

“Le cose continuano ad andare avanti” ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne dopo aver comunicato la rottura con Pacifico Settembre. “Il contatore si trova sempre al solito posti, così come agli altri contatori che odio stanno sempre di lì” ha spiegato. “Certo è che se non si fa qualcosa per cambiarli e coprirli loro resteranno sempre lì al loro posto”.

“Bisogna passare all’azione, bisognare per risolvere la questione” ha aggiunto. “Altrimenti resterà tutto come sempre” ha concluso.

Serena Enardu ha lanciato una frecciata a Pago dopo la rottura, mentre lui ha preferito non esprimersi sull’argomento.