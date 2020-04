Barbara d’Urso è stata la protagonista, insieme ad Antonella Elia, di un inedito retroscena di Miriana Trevisan su Instagram dopo la sua ospitata a Live domenica scorsa

Miriana Trevisan domenica scorsa ha preso parte alla diretta di Live Non è la d’Urso. L’ex ragazza di Non è la Rai è stata invitata dalla padrona di casa per prendere parte ad un tributo in onore di Raimondo Vianello, in quanto di recente sono trascorsi 10 anni dal giorno della sua scomparsa.

L’ex moglie di Pago, mentre aspettava il suo momento dietro le quinte, ha assistito a ciò che accadeva in studio tra Barbara d’Urso e Antonella Elia. Che cosa è successo?

La padrona di casa e la sua ospite hanno raccontato di com’è stato superare il dramma della perdita dei genitori, regalando agli spettatori uno squarcio di vita, in quanto Barbara ha raccontato un toccante retroscena sul suo passato e Antonella ha raccontato del funerale del padre.

Miriana Trevisan ha elogiato Barbara d’Urso ed Antonella Elia dopo Live, in quanto hanno portato sul piccolo schermo come è possibile sopravvivere ad un dramma del genere.

Miriana Trevisan elogia Barbara d’Urso e Antonella Elia dopo Live

Miriana Trevisan ha scelto di rivelare cosa ha pensato realmente di quel momento a distanza di qualche giorno, in quanto ha avuto riflettere per bene sull’argomento. Provando a far notare quanto importante è stato quel momento non solo a livello televisivo, ma umano.

“Domenica sera sono stata ospite di Barbara per prendere al tributo dedicato a Raimondo Vianello” ha spiegato l’ex di Pago facendo riferimento alla sua ospitata da Barbara d’Urso, che nelle scorse ore è stata vittima di uno scivolone del figlio di Al Bano.

“Mi trovavo dietro le quinte quando Barbara e Antonella hanno scelto di condividere con il pubblico di canale 5 il dolore che hanno provato con la perdita dei loro genitori” ha proseguito la showgirl, che in passato ha lavorato con Antonella Elia a Non è la Rai.

“Barbara ha chiesto ad Antonella in quale momento ha scelto di costruire intorno a lei una corazza che fosse in grado di proteggerla dal dolore che provava” ha scritto su Instagram Miriana Trevisan su Barbara d’Urso e Antonella Elia.

“Barbara sapeva bene di cosa stava parlando Antonella, lo aveva vissuto anche lei” ha proseguito. “Barbara si è aperta con tutti noi, raccontando un episodio indelicato che ha subito da piccola nei confronti di sua madre Vera e successivamente Antonella ha parlato dell’incidente di suo padre”.

“Loro hanno confidato di indossare una corazza, la stessa corazza che il nostro paese sta vivendo in questo momento” ha riflettuto la showgirl dopo Live Non è la d’Urso. “L’abbiamo indossata per tutte le perdite che stiamo subendo e a qualcuno credo sia sfuggito questo momento di condivisione profonda”.

“Ci divertiamo di più a giudicare” ha proseguito Miriana sulle confessioni di Barbara d’Urso e Antonella Elia a Live, tra l’altro quest’ultima stava per ricevere la proposta in diretta. “Ma è bene ricordare che in questo momento storico nulla deve essere dato per scontato, per questo motivo le ringrazio pubblicamente dandole un abbraccio virtuale” ha concluso la showgirl. “Sono state le testimoni di come sopravvivere ad un dramma del genere”.