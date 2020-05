Paolo Ciavarro sulla rottura di Serena e Pago: “L’amore è questo”

Paolo Ciavarro ha commentato la rottura tra Serena Enardu e Pago, che dopo essersi ritrovati al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini hanno deciso di separare di nuovo le loro strade

Non è certo una notizia nuova che Serena Enardu e Pago si sono lasciati, ma tale scoperta ha lasciato perplessi gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini che dopo averli visti rimettere insieme i cocci della loro storia d’amore, pensavano che tra i due le cose proseguissero a gonfie vele, ma così non è stato.

La coppia, che ha trascorso questi giorni di quarantena insieme, ha deciso di separarsi. L’ex tronista di Uomini e Donne ha spiegato che l’artista sardo non riusciva più a fidarsi di lei e le faceva continue scenate di gelosia che li ha spinti a dirsi addio, almeno così sembra, in maniera definitiva.

Come anticipato, tale notizia ha sconvolto tutti gli ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, in particolar modo Paolo Ciavarro che era convinto che la coppia avesse ritrovato la felicità di un tempo e che fosse pronte a fare lo step successivo per consolidare il loro rapporto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Miriana Trevisan rompe il silenzio su Serena e Pago: “Levo ogni dubbio”

Il compagno di Clizia Incorvaia, recentemente intervistato dal programma radiofonico Non succederà più, ha deciso di commentare la rottura tra Serena Enardu e Pago, lasciandosi andare a qualche considerazione sul loro rapporto.

“In realtà sono rimasto abbastanza sorpreso, non mi aspettavo si separassero anche perché li avevo visti bene insieme” ha premesso il figlio di Eleonora Giorgi. “Certo, è pur vero che ricominciare dopo delle problematiche, e ricostruire i cocci della propria storia, non è facile” ha spiegato. “Bisogna tenere in considerazione che potrebbe non andare” ha aggiunto.

“A me onestamente dispiace per loro due, ma l’amore è anche questo” ha confidato Paolo Ciavarro sulla rottura di Serena Enardu e Pago. “Ero fiducioso che trascorrere la quarantena insieme fosse un modo per accelerare la solidificazione del loro rapporto, ma purtroppo non è bastato” ha proseguito. “Io lui l’ho sentito spesso, sta bene. Anche se da quando Serena ha annunciato la loro rottura non ci siamo sentiti, ma so che si sta dedicando molto al suo lavoro” ha concluso.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il GF Vip | Lui: “Non mi spaventa”

Oltre a commentare la fine della relazione tra Serena e Pago, il figlio di Eleonora Giorgi si è anche sbilanciato in merito alla sua relazione con Clizia Incorvaia. I due, infatti, dopo aver trascorso questi mesi da separati, riusciranno finalmente a vedersi in quanto il giovane Ciavarro si trova attualmente in Sicilia, regione dove vive la modella.

Paolo ci ha tenuto a precisare, durante il corso della sua intervista, che non è assolutamente spaventato dal passato di Clizia. Anzi, lui è concentratissimo sul suo futuro e non gli spaventa che lei abbia un matrimonio fallito alle spalle visto che è figlio di divorziati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello VIP | Wanda Nara esclusa davvero o è una strategia?

“Non sono spaventato all’idea che la nostra sarà una storia a distanza” ha confidato Paolo Ciavarro sulla sua storia con Clizia Incorvaia, che di recente si è lasciato andare ad un’amara confessione sul suo rapporto. “Fortunatamente esistono i treni e non sarà di certo un problema se a separarci è solo qualche chilometro” ha osservato. “Quando avremo modo di tornare alle nostre vite di sempre, ci organizzeremo per venirci incontro” ha aggiunto. “Non sono di certo questi i problemi di una coppia, così come non mi spaventa la nostra differenza di età”.

“Io sono interessato a Clizia e non sono spaventato all’idea che lei abbia una figlia. Io sono figlio di due genitori separati, so bene a cosa vado incontro. Conosco l’intera situazione” ha confidato Paolo, visto che molti erano preoccupati per la precedenza situazione sentimentale dell’ex moglie di Francesco Sarcina. “Vi assicuro che da parte mia non è una semplice cotta, le cose importanti ce le diremo tra di noi in privato e di fronte alle telecamere o sui social” ha spiegato il figlio d’arte. “Possiamo assolutamente parlare di una storia d’amore, altrimenti sarebbe finita durate il periodo di quarantena. Non credete?”

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paolo Ciavarro e Clizia dopo il GF Vip | Lei: “Vogliamo fare l’amore”

Paolo, con l’estrema educazione che lo ha sempre contraddistinto all’interno della casa del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ha risposto alla curiosità dei fan che ci tenevano a sapere cosa ne pensasse di Antonella Elia che lo ha definito una persona priva di carattere, affermando che è orgoglioso di essere così com’è.

“Non ci tengo molto a rispondere, quello che ha detto rappresenta un suo punto di vista” ha precisato Paolo Ciavarro su Antonella Elia. “Io sono assolutamente orgoglioso e felice di essere la persona che sono” ha spiegato. “Io e lei non abbiamo mai legato, tranne forse l’ultima settimana all’interno della casa, ma niente di più” ha concluso. “Ma a me va bene così, non mi dà fastidio quello che ha detto. Resta una sua opinione, tutto qui” ha aggiunto, deludendo forse le aspettative di chi voleva una frecciatina velenosa da parte sua, ma non fa parte del suo stile come ha ampiamente dimostrato all’interno del reality show di Alfonso Signorini.

Paolo non è assolutamente interessato a dare vita a nuove polemiche sulle dinamiche nate all’interno della casa più spiata d’Italia. Il suo obiettivo, al momento, è soltanto quello di poter rivedere la sua amata Clizia. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia dopo il Grande Fratello Vip non si sono più visti ed è assolutamente comprensibile che i due non vedano l’ora di viversi il loro rapporto anche nella vita reale oltre che sotto l’occhio indiscreto delle telecamere. Per questo motivo la coppia ha smentito la loro partecipazione a Temptation Island Vip, affermando che mettere in ballo i loro sentimenti pubblicamente non fa parte del loro stile ma che, tra l’altro, prima di mettere alla prova i loro amore devono prima costruire solide basi per poter reggere una prova così difficile, considerato che molte coppie scelgono di separare le loro strade dopo la partecipazione al programma. Una tra tutte: Serena Enardu e Pago, caso che la giovane coppia ha avuto modo di poter vedere dal vivo.