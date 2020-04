Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno scelto di mettere a dura prova il loro sentimento prendendo parte alla prossima edizione di Temptation Island Vip? L’ex di Francesco Sarcina ha fatto chiarezza sull’argomento

Dopo la nascita del loro amore all’interno del Grande Fratello Vip, sul web è iniziata a spargersi la voce che Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia volessero mettere alla prova il loro sentimento prendendo parte alla prossima edizione, sono già partiti i casting anche se non si sa bene se il programma prenderà vita oppure no a causa dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus, di Temptation Island Vip.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato l’ex di Francesco Sarcina, che tra le pagine di Nuovo ha rivelato se lei e il giovane conduttore di Forum prenderanno parte o meno alla trasmissione.

“Non è assolutamente vero” ha subito precisato la modella, che di recente ha fatto una precisazione sul suo rapporto con Paolo. “Non fa parte del nostro modo di vivere” ha spiegato Clizia. “Non so chi abbia messo in giro queste voci sul nostro conto, ma posso assicurarvi che non corrispondono alla realtà dei fatti” ha concluso.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non faranno Temptation Island Vip. I due, dopo mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia, preferiscono viversi il loro modo privatamente.

Clizia Incorvaia presenta sua figlia a Paolo Ciavarro? L’ex di Sarcina fa chiarezza

Tra una smentita e l’altra, Clizia Incorvaia ha anche chiarito che non ha ancora presentato, e almeno per il momento non ha intenzione di farlo, sua figlia a Paolo Ciavarro.

La coppia preferisce prima viversi il loro amore, vedere se la loro storia funziona anche nel mondo reale e non solo quello televisivo, e soltanto in seguito magari passare alle presentazioni in famiglia. Anche perché, anche se volessero, al momento è impossibile organizzare un incontro visto che per legge è vietato spostarsi dalla propria regione di appartenenza. Clizia, infatti, si trova in Sicilia e Paolo nel Lazio.

“Viviamo una situazione abbastanza delicata” ha spiegato l’ex di Francesco Sarcina facendo riferimento al suo rapporto con Ciavarro, che di recente è stato criticato da Antonella Elia. “Non sono assolutamente uno di quei genitori che presenta i propri figli ad ogni persona che frequenta” ha spiegato la modella. “Prima dobbiamo viverci noi e dopo se le cose dovessero andare bene ci sarà l’incontro con mia figlia” ha subito messo in chiaro l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, dall’uscita dal GF Vip di lei, non si sono ancora visti e non aspettano altro che di potersi vivere non appena le condizioni esterne lo permetteranno.