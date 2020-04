Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro raccontano il loro amore a distanza sulle pagine del settimanale Chi: “chiamate hot di notte? Non siamo a quel livello”.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro formano l’unica coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Nonostante il reality sia finito, i due non sono ancora riusciti a vedersi per la quarantena. Sulle pagine del settimanale Chi, Clizia e Paolo raccontano così il loro amore a distanza.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la passione in quarantena e il primo bacio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non sono ancora riusciti a vedersi, nonostante la fine del Grande Fratello Vip 2020. Lei, infatti, si trova in Sicilia mentre lui a Roma. Per colmare la distanza, come tutti gli innamorati che non vivono insieme, usano la tecnologia. “La notte la passate a fare chiamate hot?”, ha chiesto il giornalista di Chi. “No, non siamo ancora in quella fase”, ha risposto Clizia.

Paolo Ciavarro, inoltre, ha ribadito di non sentire affatto la differenza d’età con Clizia Incorvaia che, ripercorrendo le emozioni vissute nella casa con Paolo, ha definito il loro primo bacio il più bello della sua vita.

“Mi ero scordata di questo romanticismo e di quanto potessi esserlo anche io: era difficile mantenere un rapporto appena iniziato, io non sapevo se lui c’era ancora, invece la connessione fra queste due anime c’era e l’abbiamo mantenuta. Lui scriveva ‘occhi blu’ e io rispondevo via social, perché pensavo così dopo lui leggerà. …] Il primo bacio con Paolo? Il più bello della mia vita, è stato incredibilmente coinvolgente”.

“E stato in giardino e me lo ricordo benissimo, quando ci hanno fatto rivedere la clip, io ero convinto di aver tirato su la coperta, invece…Ma non potevo prima coprirla e poi baciarla. La chimica che c’è stata non si spiega”, ha aggiunto Ciavarro.