Telegram, 3 denunciati per revenge porn | Diletta Leotta tra le vittime

Telegram, 3 denunciati per il reato di revenge porn e rischiano fino a 6 anni di carcere. La prima denuncia era arrivata da Diletta Leotta

Telegram, ci sono 3 denunciati per revenge porn, la pratica di condividere con altri utenti foto intime di persone ignare, per vendetta e per denaro. La Polizia Postale, coordinata dalle procure di Palermo, Milano e Bergamo, ha completato le indagini. E nel mirino sono finiti gli amministratori di tre canali frequentati da migliaia di utenti. Come ‘La Bibbia 5.0’, ‘Il vangelo del pelo’ e ‘Stupro tua sorella 2.0’, gestiti da un 35enne di Nuoro e un 17enne di Palermo. Il terzo denunciato è invece un 29enne di Bergamo.

L’inchiesta era partita dalla denuncia di Diletta Leotta, le cui foto private erano state rubate anni fa dal cellulare grazie ad un hacker. Poi grazie al fatto che lei è uscita allo scoperto denunciando tutto, gli inquirenti hanno potuto indagare. Ma insieme a Diletta, tra le vittime ci sarebbe anche Wanda Nara. Migliaia di euro in ballo,. Ma ora i tre rischiano da 1 a 6 anni di carcere e fino a 15 mila euro di multa.