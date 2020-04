Antonella Elia, durante una diretta Instagram con Asia Valente, ha stroncato l’atteggiamento di Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip definendolo privo di umanità

Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip non ha mai avuto peli sulla lingua, figuriamoci fuori.

Durante il corso di una diretta Instagram in compagnia di Asia Valente, l’ex ragazza di Non è la Rai ha aspramente criticato il suo compagno di viaggio Paolo Ciavarro, definendolo privo di umanità.

“Ritengo che Paolo sia una persona priva di carattere” ha premesso Antonella, che negli scorsi giorni ha smascherato Patrick Pugliese. “Io e lui non abbiamo mai avuto rapporti all’interno della casa” ha proseguito il soldato di Alfonso Signorini. “Non ha mai avuto umanità o calore umano” ha aggiunto la Elia. “Non ho un grandissimo ricordo di lui, ma in qualche modo nella vita devi avere coraggio” ha concluso amareggiata.

Antonella Elia ha stroncato Paolo Ciavarro dopo il Grande Fratello Vip, ma il web sembra pensarla in maniera radicalmente apposta a lei.

Antonella Elia commenta l’esperienza al GF Vip: “E’ difficile”

Antonella Elia, tra una confessione e l’altra, ha commentato anche la sua esperienza al GF Vip di Alfonso Signorini, definendola alquanto difficile dal punto di vista psicologico. In quanto in molti sottovalutano la difficoltà nel trovarsi rinchiusi in una casa con persone con cui non si ha mai avuto nessun tipo di rapporto in precedenza.

“E’ stata un’esperienza davvero difficile a livello psicologico” ha rivelato Antonella Elia sul GF Vip, che non molto tempo fa ha accolto la “confessione” di Barbara d’Urso. “Ho trovato davvero difficile restare chiusa in una casa con persone che reputo davvero antipatiche” ha spiegato l’ex ragazza di Non è la Rai. “Nella vita di tutti i giorni, le avrei mandate a quel paese” ha concluso.

Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip continua a far discutere il pubblico del piccolo schermo, ma in un modo o nell’altro lei dice sempre ciò che pensa.