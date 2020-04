Diletta Leotta | Impareggiabile anche in radio, selfie mozzafiato – FOTO

Diletta Leotta se la cava benissimo anche nell’etere radiofonico. La nota conduttrice siciliana, con la Serie A momentaneamente sospesa, ha concentrato tutte le sue energie e risorse professionali nelle dirette di Radio 105.

Il lavoro continua, almeno per alcuni, anche in tempi di Coronavirus. Diletta Leotta è fra le persone conosciute che, malgrado le avversità, continuano a dare il proprio contributo nei settori che ancora viaggiano. Uno di questi è la radio: la conduttrice di DAZN, infatti, è anche speaker radiofonica. Aveva iniziato a lavorare per Radio 105 in smartworking nelle settimane scorse, recentemente invece è tornata negli studi, sempre rispettando le distanze di sicurezza e i protocolli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Paola Di Benedetto fa chiarezza su Fede: “Mai parlato di tradimento”

Con il campionato sospeso, infatti, la celebre siciliana non appare più in tivù né tantomeno sui campi di Serie A. Sarà così fin quando non si farà chiarezza sulla ripresa o meno delle attività agonistiche. Allora, nel frattempo, Diletta farà quello in cui riesce meglio utilizzando sì il microfono, ma supportato da una cuffia. Nelle case degli italiani arriverà il fascino della catanese soltanto grazie all’estetica della voce.

Diletta Leotta, bellezza on air: la catanese incanta anche in radio

Assunto pronto a crollare non appena la Leotta apre Instagram: mai come oggi le dirette radiofoniche quotidiane sono accompagnati da post creati ad hoc per lanciare la puntata che andrà in onda. Non è da meno lady Scardina che, prima di ogni diretta, è solita farsi un selfie per ricordare agli affezionati di collegarsi su Radio 105. La nota emittente milanese è contraddistinta dal colore giallo, ma i followers arrossiscono ogni volta che la presentatrice posta una foto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Michela Persico | Voglia di…dolce! La giornalista incanta ai fornelli – FOTO

Il fisico è invidiabile: anche in quarantena la Leotta si allena, perchè – come ha ribadito qualche settimana fa sulle pagine di Leggo – è importante allenare il corpo per ossigenare la mente e rimanere sempre in equilibrio con sé stessi. Una Leotta a tutto tondo che non abbandona mai il proprio pubblico. Nemmeno in tempi di isolamento. I risultati – e per una volta non si parla di calcio – sono confortanti. La co-conduttrice del Festival di Sanremo, qualunque mezzo di comunicazione adoperi, resta fra i personaggi più amati (e chiacchierati) dello spettacolo italiano. Il fascino, mescolato alla solarità e all’evidente bellezza, ripaga sempre. Indipendentemente dal contesto in cui emerge. Per questo, ancora una volta, i fan sentitamente ringraziano aspettando la prossima diretta con allegato l’ennesimo selfie mozzafiato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Martina Stella | Foto audace dell’attrice per i fan in quarantena