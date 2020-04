Diletta Leotta | Miss Dazn a Leggo: “Mi manca il calcio”

Diletta Leotta racconta gli sviluppi della sua quarantena fra dirette radio, allenamenti e possibili impegni con DAZN. La ripresa del campionato resta un interrogativo, ma la nostalgia da Serie A è tanta.

In queste settimane, la questione sport – strettamente correlata all’evoluzione della pandemia – tiene banco con particolare attenzione al campionato di calcio. Mentre ci si interroga su come, quando e dove riprendere le attività agonistiche in totale sicurezza, coloro che il pallone lo raccontano devono cercare di fare una sintesi fra tutto quello che sta accadendo sperando di trovare la quadra in un contesto di esigenze e cavilli sempre più complesso.

Non è da meno Diletta Leotta, lei lo sport (e il calcio) lo racconta su Dazn con collegamenti frequenti dagli stadi di Serie A e un suo talk show in cui intervista le voci dei protagonisti più autorevoli, fra passato, presente e futuro del nostro calcio. “Linea Diletta” con i tifosi, è il caso di dirlo.

Diletta Leotta: “Scardina mi aiuta ad allenarmi, con amore”

L’avvenente siciliana, intercettata dai microfoni di Leggo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul momento che sta vivendo e la situazione che verte nei palazzi del potere della politica e dello sport. C’è spazio per parlare anche della sua nuova storia d’amore – il flirt andava già avanti da un pezzo – con il pugile Daniele Scardina.

“Durante questa quarantena è importante tenersi in forma, come ho scritto in un mio post su Instagram “Allena-mente” deve essere una crasi necessaria durante questo periodo di isolamento forzato. Fare attività fisica stimola il corpo, ma aiuta anche a rilassare la mente. L’unica cosa che posso fare, quando torno da Radio 105, è dedicarmi all’allenamento quotidiano. Daniele (Scardina ndr) stila un programma dettagliato di attività da fare insieme. Oltre ad essere un grande pugile, è anche un perfetto personal trainer”, ha spiegato la Leotta.

Successivamente, com’era presumibile, il discorso è andato a finire sulla situazione della Serie A e il conseguente stop del campionato per via del Coronavirus: “Ovvio che mi manca il calcio, spero di poterlo tornare a raccontare quanto prima su DAZN. Il campionato, prima o poi, dovrà riprendere. Ma deve essere fatto tutto in totale sicurezza”, ha concluso la Leotta che sembra avere le idee chiare – almeno lei – su cosa ci aspetta a livello sportivo e non solo.

