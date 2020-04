Giorgia Palmas | Lady Magnini in isolamento: “Che bella la libertà” – FOTO

L’importante è guardare avanti, prova a farlo anche Giorgia Palmas. La showgirl e conduttrice di Milan TV si affida agli scatti del recente passato per affrontare la quarantena e sperare nel futuro.

Uno sguardo oltre gli steccati e le imposizioni degli ultimi tempi, case come gabbie che ci imprigionano per il nostro bene. Anche se a volte, certi giorni in particolare, è più difficile comprenderlo. La battaglia globale contro la pandemia da COVID-19 prosegue e, nel nostro Paese, fra le zone più colpite dal Coronavirus, continuano le restrizioni.

L’insofferenza comincia a farsi sentire, il buon senso talvolta è minato dalla voglia di dare una sferzata a queste giornate che sembrano tutte uguali: il sole fuori dalla finestra ha l’aria di essere un tacito invito allo svago che non può concretizzarsi. Almeno per il momento e fuori dalle mura domestiche.

Giorgia Palmas, l’insofferenza affiora: “Torneremo a muoverci!”

Quindi, se le spiagge affollate e i ristoranti pieni – quest’anno – nella bella stagione saranno un’utopia, tanto vale che la primavera ci travolga in altro modo: attraverso il valore propedeutico e terapeutico delle immagini. L’hanno capito anzitempo i vip che, da quando il lockdown è cominciato, hanno intensificato la propria presenza su Instagram. Foto, video, dirette, post, like e commenti.

Non è casuale, se l’unica modalità per comunicare a distanza oramai è quella del Web, scegliere un social network – fra i tanti disponibili – basato esclusivamente sulla forza dell’estetica: ci mancano i panorami, i raggi del sole che ci accarezzano la pelle, talvolta persino il traffico. Gli ingorghi. Il caos che, a modo suo, ordinava e rimetteva – fino a non molto tempo fa – in assetto la nostra routine.

Allora, non potendo temporaneamente ritrovare tutto questo, coltiviamo l’illusione che quest’insieme di suggestioni non sia andato perso tramite la galleria di vecchie foto. Infatti è usanza recente quella di riesumare scatti non proprio freschissimi in cui vip (e non solo) erano al mare, in spiaggia, sull’erba, al bar con amici, in barca. Insomma ricordi della vita di prima, quando Coronavirus poteva essere al massimo il nome di una possibile band punk rock.

Giorgia Palmas, conduttrice di Milan TV, showgirl ed ex modella, non poteva sottrarsi. La compagna (quasi moglie, altro lieto evento rimandato a causa della pandemia) di Filippo Magnini non poteva esimersi da questa nuova tendenza telematica: “Bella la libertà di muoversi, bello il nostro pianeta”, scrive la Palmas postando diversi scatti per altrettanti anni passati nello stesso periodo odierno. Diversa prospettiva, ma stessa voglia di vita. Vediamo di trovarla anche, e soprattutto, quando questa quarantena sarà soltanto un ricordo. Non servirà postarlo, basterà tenerlo a mente per capire quanto – in maniera concreta – possiamo ancora dare a questo mondo.

