Diletta Leotta | L’amore ai tempi del Covid-19…invecchia – FOTO

Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina si divertono a usare FaceApp. La coppia anche invecchiata e con qualche ruga sembra essere affiatata.

La quarantena potrebbe diventare pesante, ma per qualcuno è persino occasione per ritrovarsi. Diletta Leotta e il pugile Daniele Scardina, in questi giorni, sono venuti allo scoperto: non potendo uscire concretamente da casa per via delle restrizioni, hanno reso noto al pubblico del Web e non solo il loro amore. Che i due avessero un flirt era cosa nota da qualche tempo, ora invece fanno sul serio.

Si vogliono bene ed ormai è sotto gli occhi di tutti, anche se lei fino a poco tempo fa (parliamo del periodo immediatamente dopo il Festival di Sanremo) lo definiva ancora: “Amico specialissimo”. Di fidanzamento non voleva ancora sentir parlare. Evidentemente la siciliana ha favorevolmente capitolato in nome di un amore pronto a meravigliare persino i più scettici.

Diletta Leotta, “vecchia fiamma” per Scardina: la foto ritoccata con il pugile

Dolcezze, coccole e intimità. Qualcosa, ma non tutto – ed è giusto così – possono scrutare i followers dagli “scatti rubati” che la celebre catanese, di tanto in tanto, posta su Instagram. L’ultimo, in ordine di tempo, li vede abbracciati (tanto per cambiare) nel salotto di casa. I pugni che il pugile è abituato a sferrare sul ring sono diventati carezze da dedicare alla propria amata. Nonostante il tempo che passa.

Proprio con il tempo si sono divertiti i due piccioncini, Leotta e Scardina, infatti, restando abbracciati non hanno resistito a provare su di loro la nota app che invecchia i volti delle persone: il risultato è disarmante. Anche àgè la coppia fa la sua figura: meravigliosi e affiatati, non conta nient’altro. La Leotta ha “scardinato” il cuore del boxer e si permette di scherzare sulle loro reciproche rughe posticce. “Prima e dopo la quarantena”, il confronto è spietato e incredibile. Proprio come la loro storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Prima e dopo la quarantena 🤣 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 22 Apr 2020 alle ore 2:04 PDT

