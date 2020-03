Diletta Leotta | La conduttrice contro la Serie A: “Avrebbe dovuto fermarsi prima”

Diletta Leotta, quarantena, nostalgia e notorietà. La celebre conduttrice di DAZN si racconta al Sun.

Quarantena e nostalgia, così Diletta Leotta, nota conduttrice sportiva di DAZN, racconta al Sun i suoi giorni di isolamento: nostalgia di calcio e quarantena dovuta alle misure precauzionali contro il Coronavirus. La presentatrice, co-conduttrice dell’ultima edizione (la numero settanta) del Festival di Sanremo, passa in casa tutte le ore della sua giornata non potendo uscire neanche per reperire i beni di prima necessità in quanto deve seguire rigorosamente le misure cautelative dopo aver trascorso – durante i primi giorni di marzo quando ancora era possibile muoversi – un breve periodo sulla neve di Courmayeur.

Tanto basta per procedere all’isolamento, anche se la bella catanese sta bene. Sembrerebbe esser negativa al COVID-19, come racconta al Sun, e si dice fiduciosa per il futuro. Secondo lei usciremo presto da questa emergenza, intanto la giovane presentatrice non si ferma e lavora da casa.

Diletta Leotta ottimista al Sun: “Usciremo da questa situazione se ognuno farà la sua parte”

Sta studiando un nuovo format con i vertici di DAZN, per continuare ad intrattenere gli spettatori anche dalla quarantena auto-indotta: “Mi sto allenando molto tra le quattro mura di casa mia. Ho letto, guardo film e inforno, soprattutto torte – come la mia torta di mandarini preferita. Fortunatamente sto ancora lavorando. Abbiamo sviluppato un nuovo formato con DAZN Italia chiamato “DAZN Calling”. Faccio domande in videochiamata da casa ai personaggi dello sport su come stiano trascorrendo questo periodo, cercando di trasmettere un massaggio di positività e speranza a tutte le persone che ci seguono”, ha raccontato la Leotta.

Infine, sulle pagine del Sun, non nasconde la mancanza per i parenti del sud Italia in questo momento lontani. Anzi, distanti ma uniti: “I miei genitori vivono a Catania, nel sud Italia e parlo con loro ogni giorno sia al telefono che su Skype: ci fa sentire più vicini anche se siamo lontani. Le partite di calcio possono essere utili per ricordarci che abbiamo la forza per superare gli ostacoli, sul campo come nella vita”, ricorda la Leotta in conclusione.

Visualizza questo post su Instagram Lunedì, Smart working 🤓 #iorestoacasa Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 16 Mar 2020 alle ore 3:11 PDT

