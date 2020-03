Diletta Leotta | Da conduttrice a pasticciera, foto con la crostata – FOTO

Diletta Leotta, in quarantena, ne ha approfittato per cimentarsi con l’arte culinaria. Post su Instagram con la classica crostata di mandarini, i fan apprezzano.

“Il vero problema degli italiani non è il virus, ma il tempo”. Questa frase ricorrente gira da giorni su social network e giornali a ricordare che, forse, il vero nodo da sciogliere per i cittadini della Penisola è come impiegare il proprio tempo in quarantena. Abituati a correre ovunque, senza saper mai stare fermi e quindi rinunciare a qualcosa, ignoriamo cosa sia la quiete. La tranquillità, il tempo in più che dovremmo o avremmo dovuto prenderci per noi stessi e, forse, anche per gli altri.

Così quando arriva il momento di una quarantena forzata per una giusta causa, come l’arresto del COVID-19 con relativi contagi, non sappiamo gestirlo. Stare a casa, d’accordo, ma a fare cosa? Questa domanda se la sono posta in molti, altrettanti non hanno trovato ancora risposta. A colmare il vuoto e le giornate, che improvvisamente ci sembrano così lunghe, ci stanno provando i personaggi famosi che sui vari social – Instagram e Facebook in primis – trasmettono dirette casalinghe mostrando i propri interessi cercando di intrattenere followers apatici per più tempo possibile.

Diletta Leotta, dal calcio alla cucina: la conduttrice di DAZN riscopre la passione per i dolci

Fra le tante novità che il Web ha partorito, c’è il nuovo lato di Diletta Leotta: la conduttrice DAZN sta rispettando la quarantena come tutti (o quasi) e, nel tempo libero, ha riscoperto la cucina. Non solo allenamento da casa, dunque, con esercizi mirati e video condivisi per mostrare agli affezionati il segreto della propria fisicità e bellezza, ma anche ricette prelibate da provare eventualmente a rifare nelle proprie case.

Stavolta la bella catanese ha mostrato un cult della sua infanzia che ripropone, di tanto in tanto, anche nell’età adulta: la crostata di mandarini. La presentatrice sportiva aveva raccontato meraviglie di questo dolce, preparatole inizialmente da sua nonna, nel corso di una puntata del settantesimo Festival di Sanremo in cui la Leotta era co-conduttrice.

Dalle parole ai fatti, il racconto di quella prelibatezza sul palco dell’Ariston è diventato realtà poco più di un mese dopo su Instagram. La ricetta, infatti, è stata mostrata sul profilo della Leotta attraverso una foto illustrativa. Ovviamente appannaggio dei followers c’era soltanto il piatto finito, la ricetta eventualmente nei commenti, anche se gli occhi non si sono posati sulla pasta sfoglia ma sul viso della celebre siciliana capace di incantare persino in abiti casual. Se una fetta di crostata è in grado di far avere simili risultati estetici, ci sarà la fila – anche dopo la quarantena – per acquistare gli ingredienti e carpire il segreto della sua bontà.

